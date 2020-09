Manpower: Wervingsintenties bedrijven blijven op laag pitje IB

08 september 2020

00u28

Bron: Belga 0 Economie De wervingsintenties van bedrijven voor het vierde kwartaal van dit jaar zijn verbeterd in vergelijking met het vorige kwartaal, toen die door de coronacrisis gedaald waren tot het laagste niveau in 17 jaar in België. Wel liggen die intenties nog een stuk onder het niveau van dezelfde periode in 2019. Hier en daar duiken toch ook tekenen van verbetering op. Dat blijkt uit de ManpowerGroup Barometer voor de Tewerkstellingsvooruitzichten.

Van de 446 Belgische werkgevers die eind juli door ManpowerGroup werden bevraagd, overweegt 11 procent het personeelsbestand tegen het einde van het jaar uit te breiden, terwijl ook 11 procent het aantal werknemers plant te verminderen. 73 procent van de bevraagde werkgevers verwacht geen verandering.

De nettotewerkstellingsprognose (het verschil tussen het percentage werkgevers die van plan zijn werknemers in dienst te nemen en het percentage van werkgevers die werknemers willen ontslaan) komt uit op een waarde van 0 procent. Dat "wijst op een stagnatie van de arbeidsmarkt", aldus ManpowerGroup. Het gaat wel om een stijging van 5 procentpunten tegenover de historisch lage waarde van het vorige kwartaal, maar is nog steeds 13 procentpunten lager dan de waarde van het vierde kwartaal vorig jaar.

“Corona-overmacht”

"In België, net als in 22 van de 24 bevraagde Europese landen, verbeterden de wervingsintenties van de werkgevers in vergelijking met het vorige kwartaal", zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. "Toch willen de werkgevers op korte termijn hun bedrijfsactiviteit en hun personeel in de eerste plaats vrijwaren alvorens nieuwe werknemers aan te werven.”

Volgens Lacroix houden de maatregelen met betrekking tot de tijdelijke werkloosheid, door corona-overmacht, "de arbeidsmarkt 'onder infuus', in de hoop dat de orderportefeuilles van de bedrijven weer gevuld geraken".

Verschillen tussen gewesten

De wervingsprognoses verschillen tussen de gewesten. De Vlaamse werkgevers blijven pessimistisch - ondanks een stijging met 3 procentpunten tegenover het vorige kwartaal - met een prognose van -3 procent. Dat is ook 17 procentpunten lager dan dezelfde periode vorig jaar. De Waalse werkgevers zijn optimistischer met een prognose van 2 procent, in Brussel is dat zelfs 6 procent.

In vier van de acht bevraagde sectoren zijn de tewerkstellingsvooruitzichten positief. In zes is er sprake van een lichte verbetering. Werkgevers in de sectoren Maakindustrie (-1 procent), Transport en logistiek (-3 procent), Groot- en detailhandel (-7 procent) en de Horeca (-22 procent) anticiperen wel op banenverlies. "De situatie in de horeca blijft achteruitgaan. De vooruitzichten van de werkgevers uit deze sector waren nooit lager sinds de enquête in België werd gelanceerd", aldus nog Lacroix.

Werkgevers minder optimistisch dan vorig kwartaal

Uit de enquête van ManpowerGroup blijkt ook nog dat de bevraagde werkgevers minder optimistisch zijn dan het vorige kwartaal, over hoe snel er een normaal herstel zal optreden. "Het percentage van werkgevers die een terugkeer naar een normaal herstel binnen de 12 maanden verwacht, is gedaald van 72 procent naar 58 procent", aldus Lacroix. "Dit besef van een langer durende crisis wordt waargenomen in de drie gewesten en in het leeuwendeel van de bevraagde landen.”

Daarnaast blijkt nog dat 70 procent van de bevraagde werkgevers van plan is om het personeel dat nog steeds tijdelijk werkloos is, voltijds in dienst te houden. Daarnaast is 22 procent van plan het deeltijds opnieuw aan te nemen. Wel overweegt 8 procent om een aantal van hen te ontslaan.