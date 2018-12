Maar 36 nieuwe windmolens in Vlaanderen in 2018 TT

20 december 2018

06u23

Bron: Belga 0 Economie Er komen dit jaar maar 36 nieuwe windturbines bij, ver beneden de doelstelling van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld), schrijft De Standaard. Zijn Vlaams windplan stelt dat in vier jaar 280 windmolens worden bijgebouwd zodat de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie worden benaderd.

Het eerste jaar werden 80 nieuwe turbines gebouwd. Maar volgens gegevens van de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) kwamen er in 2018 slechts 36 windturbines bij in plaats van de vooropgestelde 70. Het gaat wel om windmolens met een hoger vermogen, maar dan nog blijft het resultaat ver onder de verwachtingen.

De minister wijst erop dat er nog heel wat projecten in de pijplijn zitten en dat de regels worden versoepeld. Hij heeft er dus goede hoop op dat de doelstelling van het windplan zal worden gehaald.



Er staan nu 531 operationele windturbines in Vlaanderen, goed voor een vermogen van bijna 1.240 megawatt. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen is de groei het grootst, vooral dan in de havens en langs de snelwegen.