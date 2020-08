Maaltijdbezorger Delivery Hero vervangt Wirecard op Duitse sterindex DAX RL

20 augustus 2020

00u22

Bron: Belga 0 Economie Na amper twee jaar verdwijnt de Duitse fintechspecialist Wirecard uit sterindex DAX. Het in een zwaar schandaal betrokken bedrijf wordt vervangen door maaltijdbezorger Delivery Hero. Dat heeft de Deutsche Börse woensdagavond bekendgemaakt.

Door een reglementswijziging van de Börse verdwijnt Wirecard uit de DAX. Vervanger Delivery Hero is een van de winnaars van de coronacrisis. In meer dan 40 landen levert het maaltijden. Voor het bedrijf werken intussen 25.000 mensen, van wie 1.300 in Berlijn. De operationeel directeur is een Belg, Pieter-Jan Vandepitte. Het bedrijf verdient vooral geld met de commissies die restaurants aan Delivery Hero betalen.

Meer dan de helft van de omzet werd in 2019 in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gedraaid. Winst maakt het bedrijf nog niet. Volgende week worden de halfjaarresultaten gepubliceerd. De prognose voor het hele jaar werd al omhoog bijgesteld. Voor 2020 wordt een omzet tussen de 2,6 en 2,8 miljard euro verwacht, bijna dubbel zoveel als vorig jaar.

In eigen land levert Delivery Hero echter geen maaltijden meer: de Duitse tak, met de merken pizza.de, Lieferheld en Foodora werden verkocht aan de Nederlandse concurrent Takeaway.

Het is op korte tijd het tweede bedrijf met hoofdzetel in Berlijn dat de sterindex vervoegt. Enkele weken terug was het vastgoedconcern Deutsche Wohnen het eerste Berlijnse bedrijf in 14 jaar dat het tot de DAX schopte.



Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro op balans zoek was en mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf 3,5 miljard euro aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis. Oud-topman Markus Braun en drie andere voormalige bestuurders zijn gearresteerd.

Lees ook:

Boekhoudschandaal van de eeuw in Duitsland (+)

Uber, Deliveroo en Airbnb groeien als kool. Maar de echte wereld groeit niet mee (+)

“Unieke kans voor geduldige langetermijnbelegger”: onze geldexpert legt uit waarom je in groeilanden moet beleggen (+)