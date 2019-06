Maakwinkels in gildenhuizen Het plan voor het nieuwe Uplace Erwin Verhoeven

21 juni 2019

11u15 0 Economie Een groener project zonder klassieke shoppingmall, kantoortoren, hotel en bioscoop. Zo ziet het nieuwe plan voor de Uplace-site van ingenieur-architect Alexander D’Hooghe er uit. “Een smal pad dat naar een uitweg kan leiden”, zo noemt D’Hooghe het zelf. “Op dit smalle pad zou iedereen door een deur moeten kunnen. Of ze dat allemaal gaan doen, is een andere vraag.” Het plan is vandaag voorgesteld op het gemeentehuis van Machelen.

D’Hooghe — professor aan het MIT in Boston en eerder redder van het Oosterweel-dossier — kreeg zijn opdracht van het gemeentebestuur daar. Machelen mocht na de definitieve doodsteek door de Raad van State van Vlaanderen zelf een ruimtelijk plan voor het gebied onder de Brusselse Ring uitwerken. Het denkwerk van D’Hooghe gaat echter niet alleen over Uplace zelf, zijn eigenlijke opdracht. Het bevat een masterplan voor heel de 245 hectare reconversiegebied die sinds de sluiting van de Renault-fabriek aan de Noordrand op een nieuw leven ligt te wachten.

Maakwinkels

Binnen dat breder kader heeft D’Hooghe dus een nieuw Uplace uitgetekend. Hij plakt er ook een andere naam op: Broeksite. Kort samengevat is het resultaat “groener” — 25.000 vierkante meter natuur — en is er op de Broeksite ook minder plaats voor (klassieke) retail dan in het oude Uplace. Nog 55.000 vierkante meter tegen 75.000. Bovendien gaat het niet langer over een klassieke mall maar over “maakwinkels”. Dat zijn winkels waar aan “mass costumization” gedaan wordt: het maken van kleine oplages of zelfs unieke stukken voor één gebruiker. Zo’n winkels bestaan al in het buitenland. De Adidas in Berlijn, waar je je eigen t-shirt of joggingbroek ontwerpt en koopt, Print The Furniture in New York, Eataly in Bologna, enz. D’Hooghe wil maakwinkels rond een aantal clusters: voeding, chemie en textiel. Die drie sectoren bieden het meeste kans dat het afval van de ene kan dienen als grondstof voor de andere. Hij wil ze huisvesten in “gildenhuizen”. Een middeleeuws concept van bij ons, geen Angelsaksisch model zoals de “mall” of shoppingcentrum.

Naast die maakwinkels voorziet het plan 60.000 vierkante meter kmo-zone, 8.500 vierkante meter voor opleiding, training en kennisuitwisseling en 26.500 vierkante meter voor cultuur en recreatie. Daar wil het plan vooral inzetten op podiumkunsten. Zo wordt het geheel een “werkwinkelwijk”: er wordt gewerkt, gewinkeld en het is een stadswijk. Zij het een stadswijk zonder huizen, want er wonen is moeilijk gezien de overlast die de andere activiteiten creëren. Wonen zit wel in D’Hooghes masterplan voor het ruimere reconversiegebied. Dat is opgebouwd rond vier pijlers. De eerste is stedelijke weefsels van Vilvoorde en Machelen aan elkaar breien. Verder zwaar inzetten op multimodale mobiliteit met een centrale rol voor het station van Vilvoorde, dat een knooppunt moet worden zoals Berchem Station, vergroening en de doorgaande verkeersstromen verbeteren. Vilvoorde is eigenlijk de enige Vlaamse centrumstad die geen ring heeft en waar iedereen nog door het centrum rijdt.

Toen D’Hooghe aan zijn opdracht begon, liet Uplace-CEO Jan Van Lancker optekenen dat zijn bedrijf constructief zou meewerken, “zolang een oplossing binnen het kader van de met de Vlaamse regering afgesloten Brownfieldconvenant blijft”. Dat is natuurlijk niet zo. Een aantal dingen die daar in toegelaten worden — kantoor, bioscoop, hotel, klassieke shoppingmall — staan niet meer in dit plan. Wat wel opvalt, is dat het aantal vierkante meter dat voorzien wordt voor de “maakwinkels” precies hetzelfde is als het shoppingvolume dat overschoot in “Uplace Light”, de laatste afgeschoten poging om het oude project te redden. Uplace reageerde niet voor de plannen volledig bekend zijn.

Minder verkeersdruk

De mobiliteit in en rond het gebied was één van de punten waarop het oude project veel kritiek kreeg en uiteindelijk sneuvelde. Volgens D’Hooghe zorgt zijn voorstel voor veel minder verkeersdruk. De doorrekening is nog niet helemaal afgewerkt, maar die zou 24 à 40% lager liggen dan in het scenario van het oude Uplace. De redenen daarvoor zijn minder retail, de circulariteit van het project — dus kortere ketens en minder af en aanvoer — en het schrappen van de kantoortoren en het daaraan verbonden woon-werkverkeer.

De Broeksite zou goed zijn voor 3.200 jobs. Daarvan profiteren rechtstreeks en onrechtstreeks zo’n 6.900 mensen. Indien de helft daarvan uit Vilvoorde komt en ze daar naar de bakker, de beenhouwer en de dokter gaan, is het probleem van de handelskern daar ook opgelost, belooft D’Hooghe. Ondanks dat vooruitzicht en ondanks de 2,5 hectare groen, blijft de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) een meer dan koele minnaar . Gisteren was er nog overleg tussen D’Hooghe en de burgemeesters van Machelen en Vilvoorde.