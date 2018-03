Luxleaks-klokkenluider opnieuw voor Luxemburgs hof van beroep jv

27 maart 2018

08u49

Bron: afp 1 Economie Antoine Deltour, een van de klokkenluiders die de Luxleaks-affaire naar buiten bracht, wordt vanaf vandaag opnieuw berecht door het hof van beroep in het Groothertogdom Luxemburg. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een boete, maar die veroordeling werd in januari geannuleerd door het Hof van Cassatie.

Deltour, een oud-medewerker van de consultancyfirma PricewaterhouseCoopers (PwC), werd in maart 2017 in beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een boete van 1.500 euro. Cassatie annuleerde het arrest vanwege de redenering dat Deltour slechts voor een deel van de feiten kon rekenen op het beschermde statuut van klokkenluider. "De toekenning van het statuut van klokkenluider kan enkel op basis van een interpretatie van de feiten in hun totaliteit", meende het Hof.

Deltour moet nu opnieuw voor het hof van beroep verschijnen. De eerste hoorzitting vindt vandaag om 15.00 uur plaats.

Klokkenluiders Deltour en Raphaël Halet lekten ruim 45.000 pagina's aan vertrouwelijke documenten over de fiscale voorkeursbehandeling van multinationals in Luxemburg, en die werden eind 2014 gepubliceerd door het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten.