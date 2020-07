Luxeprobleem voor Louis Vuitton: vaste kosten hakken in op winst

Laat ons eerlijk zijn: heel wat kopers van juwelen, parfum, horloges of andere luxeproducten hebben zich de jongste maanden niet lekker in hun vel gevoeld. Veel gelegenheid om te pronken is er dan ook niet geweest. Daarbovenop speelde bij de minder gefortuneerde klanten mee dat ze hun inkomen voldoende zagen opdrogen om de goesting in dure aankopen helemaal te verliezen. LVMH, het grootste luxeconcern ter wereld, heeft dus geen topperiode achter de rug. Het huis boven merken als Louis Vuitton, Dior en Bvlgari, verdiende in de eerste jaarhelft 18,4 miljard, dat is 27% minder dan het jaar voordien. De klap in de afgelopen drie maanden (-38%) was duidelijk nog groter dan in de eerste drie maanden (-15%) van dit jaar.

LVMH groeit al jaren harder dan de concurrentie en werd daardoor het meest waardevolle bedrijf van Europa. Tot 2018 was dat lange tijd de Belgische brouwer AB InBev geweest, maar die is ondertussen ver weggezakt. LVMH is nu een kleine 200 miljard euro waard, het grootste Belgische aandeel minder dan 80 miljard.

Bij eerdere wereldcrisissen had LVMH ook al bewezen dat het boven de rest uitstak. Omdat het wereldwijd verspreid zit en met meer dan zeventig merken op alle fronten speelt, leken de inkomsten veiliger dan concurrenten met slechts een handvol topmerken, meestal in hetzelfde segment.

Om te verzekeren dat klanten het beste van het beste krijgen, besteedt LVMH minder uit. Dat speelt hen parten in crisistijd

Om te verzekeren dat zijn klanten het beste van het beste kregen, en LVMH daardoor de beste van de besten kon blijven, hield het bedrijf de controle streng in handen. Dat betekent dat bij deze crisis vaste kosten moeilijk teruggeschroefd konden worden. Zo runt LVMH zelf de boetieks waar handtassen van Louis Vuitton worden gemaakt. Als het die spullen zou aankopen bij leveranciers, had het bestellingen kunnen annuleren om kosten te vermijden.

De fabrieken waar het normaal parfum maar nu ook handgel voor ziekenhuizen maakt, zijn ook van hen. De winkels op de meest exclusieve plaatsen ter wereld moesten dicht, maar kosten wel handenvol geld om te huren en te beveiligen.

Zwakker dan verwacht

Alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat één van de meest winstgevende ondernemingen van Europa een bittere pil moet slikken. Een omzetdaling van pakweg een kwart veroorzaakt een daling van de operationele winst met ruim twee derde (-68%) naar 1,67 miljard euro. De nettowinst ging nog harder onderuit tot 544 miljoen euro, 85% minder dan in het eerste kwartaal van 2019.

De cijfers waren zwakker dan verwacht, ook al werd er niet gerekend op spetterende resultaten. Het aandeel verloor gisteren 4,07% op de beurs van Parijs en kwam zo uit op 385,05 euro. Wat beleggers vooral willen weten, is of de luxeshopper er stilaan bovenop komt. In de maand juni was dat alvast het geval in de winkels van Louis Vuitton en Dior. Toen werd er evenveel verkocht als in juni vorig jaar.

Lees ook:

Getroffen bedrijven vragen meer premies: “We verwachtten verdubbeling van aantal toegestane klanten, maar het werd halvering” (+)

Verdienen knappe mensen meer? Onze werkexpert over de ‘schoonheidsbonus’ op de arbeidsmarkt (+)

Gratis geld zou onze consumptie nauwelijks aanzwengelen (+)