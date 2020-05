Luxemburgse staalproducent ziet sterke daling van verkoop door coronacrisis JOBR

06 mei 2020

11u13

Bron: ANP 0 Economie De Luxemburgse producent van roestvrij staal Aperam verwacht voor het tweede kwartaal een flink lagere verkoop. Die verwachting kwam er door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen, zoals het stilleggen van fabrieken. De onderneming houdt voor het lopende kwartaal rekening met een daling van de verkoopvolumes met wel 25 procent.

Die volumedaling zal in de lopende periode ook leiden tot een lager bedrijfsresultaat dan in het eerste kwartaal, aldus Aperam. In de eerste drie maanden van dit jaar werd een aangepast resultaat behaald van 70 miljoen euro, tegenover 85 miljoen euro in de voorgaande periode. Dat resultaat is wel het ebitda-resultaat, dus de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen. De nettowinst was stabiel op 29 miljoen euro. De omzet kwam uit op ruim 1 miljard euro.

Fabrieken stilgelegd

“We begonnen goed aan het jaar, maar tegen het einde van het eerste kwartaal kregen we te maken met aanzienlijke tegenwind van het coronavirus. Zo werden onze fabrieken tijdelijk stilgelegd”, vertelt topman Timoteo Di Maulo in een toelichting op de cijfers. Als we vooruitkijken, zien we een duidelijke daling in volumes voor het tweede kwartaal, en die zal een impact hebben op de winstgevendheid.”