Luxemburg telt voor eerst meer dan 600.000 inwoners mvdb

19 april 2018

19u53

Luxemburg heeft voor het eerst de kaap genomen van de 600.000 inwoners. In januari werden 602.005 inwoners geregistreerd in het Groothertogdom, zo heeft de statistische autoriteit Statec vandaag laten weten. Dat zijn er 11.338 meer dan het jaar voordien.

De groei is vooral te danken aan immigratie. Van de inwoners heeft 48 procent niet de Luxemburgse nationaliteit. Meer dan 90 procent van de buitenlanders die in het Groothertogdom wonen, komt uit een ander Europees land. Ongeveer de helft is afkomstig van Portugal en Frankrijk.

De Luxemburgse bevolking is al jaren aan het groeien. Naast de officiële talen Luxemburgs, Duits en Frans is ook het Portugees veel in het dagelijkse leven te horen.