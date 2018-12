Luikse groep Nethys wil van Franse krant Nice Matin af IB

30 december 2018

04u20

Bron: Belga 0 Economie De groep Nethys, onderdeel van de Luikse intercommunale Publifin, wil zijn belang in de Franse krant Nice Matin kwijt. Dat meldde Les Echos gisterenavond. De Franse zakenkrant citeerde een brief van de CEO van Nice Matin, Jean-Marc Pastorino, aan de werknemers.

"De vertegenwoordigers van Nethys verklaarden dat ze hun belang willen verkopen van zodra er een aanvaardbaar bos is", bevestigde de CEO in de brief, na afloop van een raad van bestuur vrijdag.

Nethys zou meerderheidsaandeelhouder worden van de krant ten laatste op 31 december 2018. Het was van plan om zijn belang op te voeren van 34 tot 51 procent, via een nieuwe kapitaalinjectie van ongeveer 1,6 miljoen euro. Maar dat gaat dus niet door.

Mogelijk brengt Nethys op 28 januari meer duidelijkheid. Dan staat een algemene vergadering gepland.

