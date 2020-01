Lufthansa zoekt 4.500 werknemers, aanwervingsstop bij Brussels Airlines LH

03 januari 2020

17u02

Bron: Belga 0 Economie Bij de luchtvaartgroep Lufthansa zullen het komende jaar meer dan 4.500 nieuwe mensen aan de slag kunnen gaan. De aanwervingen hebben betrekking op Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Bij dochter Brussels Airlines geldt momenteel een aanwervingsstop, in het kader van het herstructureringsplan ‘Reboot’.

"Door interne herstructurering en kostenbesparingsmaatregelen geldt er bij Brussels Airlines, Eurowings en Lufthansa Cargo momenteel een aanwervingsstop, met enkele uitzonderingen", zo staat in een persbericht van de Lufthansa-groep.



Bij Brussels Airlines heeft die "hiring freeze" te maken met het herstructureringsplan ‘Reboot’, dat nog volop uitgewerkt wordt. De luchtvaartmaatschappij wil tegen 2022 een jaarlijkse kostenbesparing realiseren van meer dan 160 miljoen euro, maar welke impact dat zal hebben op de circa 4.200 werknemers, is nog niet duidelijk.

Herstructurering

Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines, bevestigt de aanwervingsstop. "We weten dat er een herstructurering aankomt, dus geven we er de voorkeur aan het huidige personeel zo veel mogelijk aan boord te houden", klinkt het. Dat kan in dezelfde functie zijn of in een andere functie bij de maatschappij. Voor specifieke profielen (bijvoorbeeld IT) zijn wel nog aanwervingen mogelijk.

Een jaar geleden kondigde de Lufthansa-groep 5.500 aanwervingen aan voor 2019. Toen was er bij Brussels Airlines sprake van 200 aanwervingen.

Duitsland

Drieduizend van de 4.500 dit jaar geplande aanwervingen bij de Lufthansa-groep zullen plaatsvinden in Duitsland. Voorts zullen 2.500 vacatures betrekking hebben op "grondoperaties" en zullen er 1.300 stewardessen en stewards aan de slag kunnen. Het leeuwendeel van de aanwervingen zal plaatsvinden bij Lufthansa, Swiss en Lufthansa Technik. Bij de Oostenrijkse dochter Austrian Airlines zal het totale personeelsbestand verkleinen, al zijn er daar ook 200 aanwervingen gepland.



De volledige Lufthansa-groep stelt zowat 138.000 mensen tewerk.