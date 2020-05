Lufthansa vraagt 9 miljard overheidssteun, maar wil geen overheidsinmenging kv

07 mei 2020

17u17

Bron: Belga 0 Economie De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, moedermaatschappij van Brussels Airlines, heeft vandaag bevestigd dat ze met de Duitse staat onderhandelt over een reddingspakket ter waarde van 9 miljard euro. "De onderhandelingen en het politieke besluitvormingsproces zijn nog altijd aan de gang", klinkt het in een beursmededeling.

Mogelijk zou de Duitse overheid in ruil voor de steun een belang nemen tot 25 procent plus één aandeel in het kapitaal van de luchtvaartmaatschappij. Dat is voldoende voor een blokkeringsminderheid. De overheid zou mogelijk ook een zitje krijgen in de raad van toezicht. Ook het dividendbeleid van Lufthansa zal worden herbekeken.

Door de coronacrisis verliest Lufthansa nu één miljoen euro per uur. Bijna alle passagiersvluchten liggen stil en een groot deel van het personeel is op tijdelijke werkloosheid geplaatst. De groep heeft nog ongeveer 4 miljard euro in kas. De bedoeling van het steunpakket is om het faillissement te vermijden en een duurzame toekomst te garanderen, klinkt het.



De onderhandelingen over het reddingspakket slepen echter al enige tijd aan, omdat de directie van Lufthansa afkerig staat tegenover te veel politieke bemoeienis. De groep is actief in verschillende landen, waaronder naast Duitsland ook België, Oostenrijk en Zwitserland. "We hebben nood aan overheidssteun, maar niet aan een genationaliseerde directie", liet topman Carsten Spohr eerder deze week optekenen op de aandeelhoudersvergadering.

Alle filialen van Lufthansa zijn ook op zoek naar extra geld. Brussels Airlines zoekt 290 miljoen euro, zo raakte eerder al bekend. Austrian Airlines wil 767 miljoen en voor de Zwitserse dochtermaatschappijen (Swiss en Edelweiss) kwam de Zwitserse overheid al met 1,2 miljard euro over de brug.