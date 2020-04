Lufthansa-topman verwacht dat coronacrisis 10.000 jobs zal kosten kv

24 april 2020

18u39

Bron: Belga 1 Economie Lufthansa-topman Carsten Spohr verwacht dat de Duitse luchtvaartgroep waar ook Brussels Airlines onder valt, het na de coronacrisis met 10.000 werknemers en 100 vliegtuigen minder zal doen. Dat heeft Spohr gezegd in een interne mededeling aan het personeel.

Lufthansa gaat net als vele andere luchtvaartmaatschappijen door zwaar weer ten gevolge van de coronacrisis. Door de vele reisbeperkingen - zo goed als alle passagiersvluchten van de groep zijn opgeschort - verliest ze momenteel 1 miljoen euro per uur, zo klonk het eerder al. En na de coronacrisis zal het jaren duren vooraleer de vraag naar vliegreizen weer op het niveau van voor de uitbraak is.

Spohr verwacht dat de Lufthansa-groep pas in 2023 uit de rode cijfers zal kunnen klimmen. "We waren als eerste sector door de wereldwijde crisis getroffen, en we zullen bij de laatste zijn die eruit zullen geraken", aldus de topman.



En de groep zal er na de crisis ook anders uitzien, met een 10 procent lager financieel resultaat en een 10 procent lagere bezetting. En jaarlijks zal er voor meer dan een miljard euro aan leningen afgelost moeten worden. De groep (met nog merken als Swiss, Austrian Airlines en Eurowings) zal vermoedelijk 10.000 werknemers en 100 vliegtuigen minder tellen.

Voor de uitbraak van het coronavirus had Lufthansa wereldwijd zowat 130.000 werknemers en 760 vliegtuigen.

De Duitse luchtvaartgroep maakte vandaag bekend dat ze in het eerste kwartaal een operationeel verlies heeft geleden van 1,2 miljard euro. In het tweede kwartaal zou het verlies nog groter worden. Ze zei ook dat ze zich niet meer op eigen kracht kan redden. Er lopen onderhandelingen over miljardensteun - er is sprake van een pakket tot 10 miljard euro - met de regeringen van Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en België. Voor de Belgische dochter Brussels Airlines zou er onderhandeld worden over 200 tot 300 miljoen euro overheidssteun.

Bij Brussels Airlines was voor de coronacrisis al een herstructureringsplan opgestart (‘Reboot’), met de bedoeling om tegen 2022 structureel winstgevend te worden. Die plannen worden "geïntensiveerd", kondigde Lufthansa al aan. Er wordt gewerkt aan een inkrimping van de vloot. Volgens mediaberichten zouden de activiteiten mogelijk met een kwart afgebouwd worden. Wat dat zou betekenen voor de meer dan 4.000 werknemers, is niet duidelijk.