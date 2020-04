Lufthansa onderzoekt piste om bescherming tegen schuldeisers te vragen HR

28 april 2020

17u45

Bron: Belga 3 Economie Lufthansa onderzoekt ook de piste om bescherming tegen de schuldeisers te vragen in plaats van staatssteun om uit de coronacrisis te geraken.

De luchtvaartsector heeft het hard te verduren omdat er nog amper passagierstoestellen de lucht ingaan. Vorige week meldde Lufthansa, Europa's grootste luchtvaartgroep, bij de publicatie van de kwartaalcijfers dat het deze crisis niet op eigen benen zal kunnen overwinnen.

Zo ging dinsdag bij de oosterburen het bericht de ronde dat het bedrijf nog geen akkoord heeft met de overheid over noodsteun. Er zijn berichten dat Duitsland voor circa 9 miljard euro garant wil staan voor de onderneming. Voorts zei Topman Carsten Spohr in Die Zeit dat het bedrijf weinig ziet in overmatige overheidsinvloeden als onderdeel van noodregelingen.



Daar komt nu de info bij dat Lufthansa ook de piste van insolventie en bescherming tegen de schuldeisers bekijkt. Daarbij zou de firma onder de supervisie komen van een beheerder, maar kan het management de herstructurering voort leiden. De info komt van Ufo, de vakbond voor het cabinepersoneel, en een woordvoerder van het bedrijf bevestigt. Het management onderzoekt alle opties, inclusief de insolventie, die een alternatief kan zijn indien staatssteun gepaard zou gaan met niet-concurrentiële voorwaarden.

Volgens Ufo heeft topman Spohr ook intern te kennen gegeven dat hij liever zelf het bedrijf leidt in dergelijke faillissementsconstructie, dan inmenging van politici.

Brussels Airlines

Spohr zei aan weekblad Die Zeit dat er met vele Europese regeringen gepraat wordt. Dinsdag nog meldde de VRT dat Spohr in een brief aan premier Sophie Wilmès (MR) zei dat Lufthansa Brussels Airlines niet wil lossen. Brussels Airlines heeft nog genoeg financiële middelen om te overleven tot ongeveer eind mei. De luchtvaartmaatschappij heeft intussen bij de federale overheid aangeklopt met de vraag om het bedrijf financieel te helpen. Het bedrag dat daar nu bij circuleert: 290 miljoen euro.

