Lufthansa laat laatste rij zitjes in A320neo-toestellen leeg wegens mogelijk veiligheidsprobleem KVE

13 september 2019

16u44

Bron: Belga 0 Economie De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa laat voorlopig de laatste rij zitjes vrij in haar toestellen van het type A320neo. Dat heeft Lufthansa vandaag bevestigd.

Door de zes stoeltjes vrij te laten, verschuift het zwaartepunt van het vliegtuig bij een volledige bezetting iets meer naar voren. Lufthansa reageert zo op een aanbeveling van de Europese luchtvaartautoriteit Easa. Die stelde midden augustus vast dat er mogelijk een veiligheidsprobleem kon opduiken, bijvoorbeeld bij een forse doorstart na een afgebroken landing. Dat probleem is vastgesteld bij simulatortests, het is nog niet in de praktijk voorgekomen.

Lufthansa hoopt dat Airbus snel met een oplossing komt, mogelijk in de vorm van een softwareaanpassing, zodat de plaatsen weer verkocht kunnen worden.

Lufthansa heeft twintig A320neo-toestellen in de vloot.