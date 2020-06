Lufthansa kondigt na miljardenverlies ‘zware herstructurering’ aan jv

03 juni 2020

07u53

Bron: DPA/AFP 0 Economie De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa, moedermaatschappij van Brussels Airlines, gaat zwaar herstructureren. Dat kondigde topman Carsten Spohr woensdag aan, bij de voorstelling van het kwartaalrapport. Details over jobverlies gaf hij nog niet.

Lufthansa bereikte vorige week nog een akkoord met de Duitse overheid over een pakket aan staatssteun, maar daarmee is de kous niet af. "Aangezien het herstel van de vraag slechts zeer langzaam gebeurt, moeten we nu tegensturen met een diepgaande herstructurering", zei Spohr.

De vaste kosten moeten "duidelijk" naar beneden in vergelijking met het pre-crisisniveau, klonk het. De cashflow moet fors toenemen, om het bedrijf toe te laten zijn kredieten zo snel mogelijk af te betalen.



Momenteel staan nog 700 van de 763 vliegtuigen van de Duitse luchtvaartmaatschappij aan de grond. Lufthansa verwacht slechts een traag herstel: het komende jaar zullen nog 300 toestellen gestationeerd blijven en in 2022 nog 200.

Door de coronacrisis leed het bedrijf in het eerste kwartaal een verlies van 2,1 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat 342 miljoen euro verlies, typisch voor het winterseizoen. Een prognose voor het volledige boekjaar gaf Lufthansa woensdag niet vrij.