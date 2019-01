Lufthansa als eerste Europese maatschappij voorbij 140 miljoen reizigers KVE

10 januari 2019

13u45

Bron: Belga 0 Economie De Duitse groep Lufthansa, waartoe ook Brussels Airlines behoort, heeft haar status van grootste luchtvaartgroep van Europa inzake passagiers bevestigd. Lufthansa vervoerde vorig jaar ruim 142,3 miljoen reizigers, 10 procent meer dan in 2017.

Lufthansa blijft zo groter dan het Europese nummer twee, Ryanair. De Ierse lowcostmaatschappij totaliseerde vorig jaar 139,2 miljoen passagiers (+8 procent), zo maakte ze vorige week bekend.

Ryanair was in 2016 eenmalig de grootste Europese luchtvaartmaatschappij, maar het moest een jaar later die titel weer nipt afgeven aan Lufthansa, dat nu zijn voorsprong vergroot.

Brussels Airlines is binnen de Lufthansa-groep samengevoegd met Eurowings. Dat onderdeel groeide vorig jaar met 18 procent tot 38,5 miljoen passagiers.

Van Brussels Airlines worden al enkele maanden geen aparte passagierscijfers meer gepubliceerd en dat is ook nu niet het geval. “Brussels Airlines maakt deel uit van de groei van de Eurowings-groep”, zegt woordvoerster Maaike Andries. “Ook wij groeiden ten opzichte van 2017", voegt ze eraan toe zonder meer details te kunnen vrijgeven. In 2017 had Brussels Airlines voor het eerst meer dan 9 miljoen passagiers vervoerd.

Andere maatschappijen van de Lufthansa-groep zijn Swiss en Austrian Airlines.