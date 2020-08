Lufthansa al 3,6 miljard euro in het rood ISA

06 augustus 2020

10u10

Bron: Belga 1 Economie De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa, moedermaatschappij van Brussels Airlines, staat voor de eerste jaarhelft al 3,6 miljard euro in het rood. Naakte ontslagen zijn niet meer te vermijden, klinkt het donderdag bij het bedrijf dat onlangs nog kon rekenen op miljardensteun van de Duitse overheid.

Oorzaak is de coronapandemie, die de luchtvaartsector en het toerisme in het algemeen zware klappen heeft toegediend. Het aantal passagiers bij Lufthansa daalde van april tot einde juni met 96 procent. Het nettoverlies in die periode bedroeg 1,5 miljard euro. De omzet in het tweede kwartaal - 1,9 miljard - werd bijna uitsluitend gerealiseerd door de cargo-activiteit, dat er een recordkwartaal heeft opzitten.

Ook voor de rest van het jaar verwacht Lufthansa zware verliezen. De luchtvaartgroep gaat wel haar aanbod geleidelijk optrekken, tot 55 procent op de korte en middellange afstand en 50 procent op de lange afstand tegen het einde van het jaar. Pas tegen 2024 verwacht topman Carsten Spohr dat de activiteit opnieuw op het niveau van voor de crisis zal zitten.

22.000 jobs

Bij de groep moeten 22.000 voltijdse jobs verdwijnen en het bedrijf waarschuwt nu dat dat niet zal kunnen zonder naakte ontslagen. "Gezien de evolutie van de markt en onderhandelingen met de sociale partners, was het de bedoeling om naakte ontslagen te vermijden door vrijwillig vertrek, arbeidsduurvermindering of pensionering. Maar dat is niet langer realistisch", klinkt het. De voorbije maanden zijn al 8.300 mensen afgevloeid, voornamelijk in de buitenlandse filialen. Dat was onder meer het geval bij Brussels Airlines, waar sprake was van een duizendtal afvloeiingen, waaronder 60 naakte ontslagen.

Ook de liquiditeitspositie van Lufthansa is aangetast door de crisis. Heel wat klanten vroegen hun geld terug waardoor er in de eerste jaarhelft 1,4 miljard euro wegvloeide. Eind juni had Lufthansa nog 2,8 miljard euro in kas, waar begin juli, dankzij het reddingsplan van de overheid, 2,3 miljard euro is bijgekomen.