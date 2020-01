Luchtverkeersleiders plannen staking tegen samenwerking met Defensie SVM

13 januari 2020

17u54

Bron: Belga 0 Economie De christelijke vakbond ACV-Transcom heeft een stakingsaanzegging ingediend bij luchtverkeersleider skeyes tegen de samenwerking met Defensie.

De voorbije jaren bereidden skeyes en Defensie een samengaan van civiele en militaire luchtverkeersleiding voor. Begin december vervoegden de militaire luchtverkeersleiders hun collega's van skeyes op de site in Steenokkerzeel. Het civiele en militaire luchtverkeer worden nog apart beheerd, maar door de co-locatie is er een betere afstemming tussen beide.

Bij het afsluiten van het akkoord werd bepaald dat op langere termijn een beperkt aantal militaire luchtverkeersleiders een licentie voor civiel luchtverkeer zou kunnen bekomen en dus overstappen naar skeyes. De omgekeerde beweging zou ook mogelijk worden.

De concrete uitvoering van die regeling zou volgens skeyes apart besproken worden en pas ingaan als er een akkoord zou zijn met de representatieve vakorganisaties. De timing ligt op 2023. Op 16 december werden de gesprekken over dat uitvoeringsakkoord meteen opgestart. Skeyes vindt de stakingsaanzegging -die verloopt op 28 januari- dan ook "voorbarig".