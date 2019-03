Luchtverkeersleiders fluiten CEO terug: “Meerderheid staat wél achter acties” Brecht Herman HAA

28 maart 2019

08u30

Bron: eigen berichtgeving 7 Economie De luchtverkeersleiders van skeyes benadrukken in een open brief dat een meerderheid van hen de stakingsacties op de Belgische luchthavens steunt. Ze doen dat na de uitspraak van CEO Johan Decuyper vorig weekend dat slechts “enkelingen” het bedrijf “gijzelen”.

217 van de 265 luchtverkeersleiders hebben de brief online al ondertekend. “Alle ondergetekenden van deze brief verwerpen het akkoord dat het management oplegde én steunen de volgens ons noodzakelijke acties. De ‘grote stilzwijgende meerderheid’ wil inderdaad graag een kwalitatieve en veilige service bieden, maar met uw uitlatingen in de pers en dit akkoord biedt u ons daarin geen enkele ondersteuning”, klinkt het.

“Ondermaats management”

De luchtverkeersleiders hekelen onder meer het personeelstekort dat door het “ondermaatse management van de afgelopen jaren” is ontstaan. “De maatregelen die u voorstelt om deze tekorten op te vangen, hebben een grote impact op het persoonlijke en professionele leven van de luchtverkeersleiders, zonder de problemen grondig en structureel aan te pakken.”



De luchtverkeersleiders benadrukken voorts dat ze “streven naar een veilig en efficiënt luchtruim boven heel België, op alle luchthavens. We kunnen dit echter enkel garanderen met de steun van ons management. Wij willen graag samenwerken, maar die samenwerking moet van beide kanten komen, zoniet zien wij ons genoodzaakt verder actie te blijven voeren.”

De samenwerking moet van beide kanten komen, zoniet zien wij ons genoodzaakt verder actie te blijven voeren Luchtverkeersleiders in open brief

Wel of geen voorakkoord

De open brief toont nogmaals aan dat het water tussen de vakbonden en directie erg diep is. Dat bleek gisterenavond ook al, toen skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene bekendmaakte dat er een voorakkoord was bereikt. “Er is overeengekomen om een bemiddelaar aan te stellen voor de discussie over de nachtshiften”, luidde het. De vakbonden ontkenden dat echter. “Het is een leugen dat er een voorakkoord is”, reageerde ACV-secretaris Kurt Callaerts.

Volgens de vakbondsman doet de directie al wekenlang geen enkele fundamentele toegeving. “Wij vragen bij de directie al maanden om een sociale bemiddelaar voor meerdere twistpunten. Niet enkel voor het punt over de nachtshiften, dus.”

Het is een leugen dat er een voorakkoord is Kurt Callaerts van ACV

Sociaal bemiddelaar

Zeker twee vakbonden, ACV en VSOA, gaan minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nu aanschrijven met de vraag een bemiddelaar aan te stellen, zo raakte gisteren bekend. ACOD heeft nog niet beslist. “Wij zijn bereid onze acties op te schorten, zodra de minister een neutrale bemiddelaar aanstelt voor álle discussiepunten”, liet Callaerts optekenen. “Zolang er geen duidelijkheid is over die bemiddeling, blijven we acties voeren zoals de voorbije dagen.”

De directie van skeyes heeft intussen in een communiqué laten weten dat ze bereid is te praten over een sociaal bemiddelaar, op voorwaarde dat de stakingsacties stoppen en het sociaal overleg gerespecteerd wordt.