Luchtverkeersleiders blijven staken: bonden vragen sociale bemiddelaar aan Kris Peeters Brecht Herman

27 maart 2019

20u24

Bron: eigen berichtgeving 4 Economie De luchtverkeersleiders zijn niet onmiddellijk van plan te stoppen met hun stakingsacties. Zeker twee vakbonden gaan minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aanschrijven met de vraag een bemiddelaar aan te stellen. “Zolang er geen details over de bemiddeling bekend zijn, stoppen we de acties niet”, zegt ACV-secretaris Kurt Callaerts.

Nadat vrijdag een sociaal akkoord bereikt werd met de socialistische vakbond ACOD, maar niet met VSOA en ACV, zaten alle betrokkenen vandaag opnieuw rond de tafel. Over de inhoud van die gesprekken werd niet gecommuniceerd, tot vanavond. Skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene liet iets voor achten weten dat er een voorakkoord bereikt werd met de bonden. “Er werd overeengekomen om een bemiddelaar aan te stellen voor de discussie over de nachtshiften. De lopende rechtszaak daarover wordt stopgezet, net als de syndicale acties. De vakbonden moeten daarover vandaag hun akkoord geven.”

Maat voor niets

Maar: daar is niets van aan, reageren de bonden. “Het is een leugen dat er een voorakkoord is”, zegt ACV-secretaris Kurt Callaerts. “Het overleg van vandaag was een maat voor niets, omdat de directie geen enkele fundamentele toegeving deed – al weken niet. We hebben deze middag in een conference call dan ook laten weten niet akkoord te gaan met het voorstel. Wij vragen bij de directie al maanden om een sociale bemiddelaar voor meerdere twistpunten. Niet enkel voor het punt over de nachtshiften, dus.” Nu wil het ACV zich tot minister van Werk Kris Peeters (CD&V) richten. VSOA sluit zich aan bij die vraag om bemiddeling. ACOD heeft nog niet beslist.

“In tegenstelling tot Skeyes nemen wij wel onze verantwoordelijkheid tegenover passagiers en ander personeel op de luchthavens: wij zijn bereid onze acties op te schorten, zodra de minister een neutrale bemiddelaar aanstelt voor alle discussiepunten”, aldus Callaerts. “Zolang er geen duidelijkheid is over die bemiddeling, blijven we acties voeren zoals de voorbije dagen.”