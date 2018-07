Luchtvaarttopman Christian Heinzmann overleden TT

23 juli 2018

12u12

Bron: Belga 1 Economie Christian Heinzmann, een topfiguur uit de luchtvaartsector, is gisteren op 65-jarige leeftijd overleden. Dat melden VRT NWS en Travel Magazine. Heinzmann verdiende zijn strepen bij onder meer VLM Airlines, Sobelair en Luxair. In 2002 was hij gedurende enkele dagen CEO van de NMBS.

Heinzmann werd op 2 april 1953 geboren in Antwerpen. Hij was voornamelijk actief in de luchtvaart, vaak als "redder" van maatschappijen. Zijn laatste luchtvaartjob vond hij in 2012 bij de Roemeense maatschappij Tarom, die hij moest moderniseren en privatiseren.

In 2002 kwam Heinzmann in een politieke storm terecht. Toen Etienne Schouppe opzijgeschoven werd als CEO van de NMBS werd hij vervangen door Heinzmann. Maar al na enkele dagen gaf die er de brui aan. Er ontstond een hele discussie over zijn ontslagbrief, waarbij toenmalig minister van Mobiliteit Isabelle Durant zwaar onder vuur kwam te liggen.