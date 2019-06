Luchtvaartsector verwacht lagere winst jv

02 juni 2019

06u53

Luchtvaartbedrijven zullen dit jaar minder winst maken dan verwacht. De internationale brancheorganisatie IATA verwacht een totale winst van 28 miljard dollar, omgerekend 25 miljard euro.

In december ging de koepel nog uit van een gezamenlijke winst van 35,5 miljard dollar (31,7 miljard euro). De verwachting voor 2019 is ook lager dan de winst over heel 2018.

De mindere vooruitzichten komen volgens de IATA door stijgende kerosineprijzen en een verzwakking van de wereldhandel. De inkomsten zullen met 6,5 procent stijgen, maar de uitgaven met 7,4 procent. De winst per passagier zal dalen van 6,85 dollar vorig jaar naar 6,12 dollar dit jaar.

Handelsoorlog

De topman van de IATA, directeur-generaal Alexandre de Juniac, denkt dat de wereldhandel blijft verzwakken door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. "Dit heeft vooral gevolgen voor het vrachtvervoer, maar passagiersluchtvaart kan ook getroffen worden door oplopende spanningen. Luchtvaartmaatschappijen zullen dit jaar winst maken, maar het is niet eenvoudig", aldus De Juniac

Het is het tiende achtereenvolgende jaar dat de luchtvaartsector als geheel winst maakt.