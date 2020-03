Luchtvaartmaatschappij SAS vraagt personeel om vijfde van loon in te leveren kv

10 maart 2020

17u14

Bron: Reuters 0 Economie De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS wil met de vakbonden de optie bespreken om alle personeelsleden 20 percent van hun loon te laten inleveren. Op die manier hoopt het bedrijf de gevolgen te kunnen verzachten van het dalende aantal boekingen als gevolg van de verspreiding van het coronavirus. Dat deelt SAS vandaag zelf mee.

Het bedrijfsmanagement heeft zelf ook al ingestemd met een inlevering van 20 procent, terwijl ze fulltime aan de slag blijven, deelt een woordvoerster van SAS mee.

De vliegmaatschappij, die in Zweedse en Duitse handen is, kondigde vorige week aan dat ze een reeks maatregelen zou nemen om de kosten te drukken. Zo worden er voorlopig geen nieuwe personeelsleden aangenomen. Mogelijke andere maatregelen die vorige week werden voorgesteld, waren onder andere tijdelijke afvloeiingen, vrijwillige ontslagen en vervroegd pensioen. Net zoals andere maatschappijen schroeft SAS haar vliegcapaciteit terug.



Luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld hebben financieel erg te lijden onder de epidemie en de quarantaine van Italië. Duizenden vluchten werden geannuleerd en de bestellingen van vliegtuigen werden uitgesteld.

SAS vliegt niet langer naar Noord-Italië, maar wel nog op Rome.

Norwegian Air deelde vandaag mee dat er afvloeiingen zullen volgen en dat zo’n 3000 vluchten geannuleerd worden.