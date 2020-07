Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt nog eens 1.500 banen KVDS

31 juli 2020

08u37

Bron: Belga 0 Economie Bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM worden nog zo'n 1.500 mensen ontslagen. Dat aantal komt bovenop de 5.000 werknemers die onder meer via een vrijwillige vertrekregeling en pensionering vertrekken of door een stopzetting van hun tijdelijke contracten.

De nieuwe ontslaggolf treft alle personeelscategorieën. Dat betekent dat de luchtvaartmaatschappij met de vakbonden voor piloten, cabinepersoneel en grondpersoneel in gesprek moet om een sociaal plan te onderhandelen. Die gesprekken beginnen wat KLM-topman Pieter Elbers betreft "zo snel mogelijk", al beseft hij dat het geen makkelijk traject wordt. "We streven naar zo veel mogelijk behoud van banen, maar de brute realiteit is dat we helaas wel actie moeten ondernemen."

Harde klappen

De luchtvaartsector heeft harde klappen gekregen door de coronacrisis, haalt Elbers aan. Niet alleen is er simpelweg te veel personeel, de luchtvaartmaatschappij moet ook de kosten terugdringen. "Dit zijn nog maar de contouren van het plan", aldus de KLM-topman. Eind oktober moet er een uitgewerkt plan liggen, inclusief de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Dat is een van de voorwaarden van de miljardenlening die KLM van de Nederlandse staat kreeg.



Bij KLM werken zo'n 33.000 voltijds equivalenten. "Gezien de hoge mate van onzekerheid" houdt het bedrijf de mogelijkheid open om het aantal arbeidsplaatsen verder te verminderen als het productieniveau verder daalt.