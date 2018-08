Luchtvaartmaatschappij Emirates zoekt cabinepersoneel in België SVM

12 augustus 2018

17u40

Bron: Belga 0 Economie Er is nog altijd sociale onrust in de luchtvaartsector, maar tegelijk vallen er ook jobkansen te grijpen. Zo zoekt luchtvaartmaatschappij Emirates cabinepersoneel in België. Op 19 augustus wordt vanaf 8 uur in het Renaissance Hotel in Brussel een 'Open Jobdag' georganiseerd.

Emirates is één van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld en is vooral actief op de lange afstand. Het cabinepersoneel werkt vanuit Dubai, aan boord komt men in een multinationale werkomgeving terecht. Emirates schermt ook met gunstige voorwaarden, zoals belastingvrije inkomsten, gratis gedeelde accommodatie en gratis transport van en naar het werk.

Emirates is op zoek naar extra personeel als gevolg van uitbreidingsplannen. De maatschappij biedt meer bestemmingen aan en vliegt met een hogere frequentie. De groep telt al 100 piloten en 80 cabinepersoneelsleden uit België.

Meer info vindt u hier.