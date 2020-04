Luchtvaartgroep Icelandair ontslaat 2.000 werknemers HR

28 april 2020

17u59

Bron: Belga 3 Economie De IJslandse luchtvaartgroep Icelandair zal vanwege de coronacrisis 2.000 werknemers ontslaan. Het bedrijf verwijst naar de ernstige impact van de coronapandemie op de luchtvaart en de reissector. De Scandinavische sectorgenoot SAS kondigde eerder op de dag al het plan aan om De IJslandse luchtvaartgroep Icelandair zal vanwege de coronacrisis 2.000 werknemers ontslaan. Het bedrijf verwijst naar de ernstige impact van de coronapandemie op de luchtvaart en de reissector. De Scandinavische sectorgenoot SAS kondigde eerder op de dag al het plan aan om 5.000 voltijdse werknemers de laan uit te sturen.

Icelandair zal verregaande maatregelen treffen zodat het bedrijf een langere periode met een beperkte werking kan overbruggen. Daarbij hoort een aanzienlijke inkrimping van het personeelsbestand en veranderingen aan de organisatie.

De voorbije weken ondernam de luchtvaartgroep al stappen om de kosten terug te dringen, bijvoorbeeld door te onderhandelen met leveranciers en banken. Maar nu snijdt het bedrijf de personeelskosten aan. De tewerkstelling van zowat 2.000 werknemers zal stopgezet worden. Alle divisies - het bedrijf is ook actief met afhandeling, hotels,... - zijn betrokken. Maar vooral het vliegend personeel, de onderhoudsploegen en het grondpersoneel zullen getroffen worden. Wie blijft, zal in de meeste gevallen slechts deeltijds de slag kunnen blijven. Wie voltijds blijft werken, moet inleveren.



De hele Icelaindair-groep telde volgens de website in 2017 meer dan 4.250 werknemers. Bij SAS is zowat de helft van het personeel, of ongeveer 5.000 voltijdse werknemers, bedreigd door de besparingen.

