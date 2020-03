Luchtvaartexpert: "Inreisverbod lijkt op een rondje Europa pesten van Trump” SPS

12 maart 2020

10u31

Bron: Belga 20 Economie Het Het inreisverbod voor niet-Amerikanen die vanuit Europa naar de VS willen vliegen, is ongezien maar lijkt ook weinig doeltreffend. “Dit lijkt meer op een rondje Europa pesten”, zegt luchtvaartexpert Eddy Van de Voorde, professor aan de Universiteit Antwerpen. "President Trump onderschat ook de economische gevolgen die dit zal hebben", zegt hij. "Ik vrees voor de toekomst van verschillende luchtvaartmaatschappijen die weinig cashreserves hebben.”

Van de Voorde stelt dat de maatregel van Trump nog verregaander is dan na 9/11 of tijdens de SARS-epidemie. "Hij blokkeert heel de EU voor meteen dertig dagen, dat is eigenlijk ongezien", zegt hij. "Toch is het eigenlijk vis noch vlees, want via het Verenigd Koninkrijk of Azië kan je wel nog naar de VS. Wie echt binnen wil, geraakt dus wel binnen.”

De economische gevolgen zullen echter groot zijn, vreest Van de Voorde. "De maatregel heeft meteen een directe impact door de kosten voor de reizigers en hun bestemmingen enerzijds en anderzijds worden de luchtvaartmaatschappijen natuurlijk zwaar getroffen", zegt hij. "Het gaat dan zowel om de Europese als de Amerikaanse maatschappijen, want die zijn erg actief tussen Europa en de VS. Indirect worden Europese maatschappijen en luchthavens nog eens zwaar getroffen door onderliggende trafiek die wegvalt. Op heel wat vluchten die in Brussel toekomen, zitten mensen die vervolgens naar de VS doorreizen. Dat zijn dus telkens twee vluchten die wegvallen.”

Luchtvaartmaatschappijen over de kop

Van de Voorde vreest zelfs dat er verschillende luchtvaartmaatschappijen over de kop zullen gaan. "Er zijn de voorbije jaren wel mooie winsten geboekt, maar sommige maatschappijen hebben weinig cashreserves en die gaan in de problemen komen", zegt hij. "Ik vrees in de eerste plaats dat dit de doodsteek wordt voor Alitalia.”

Op langere termijn zullen ook tal van andere sectoren lijden onder het inreisverbod, meent Van de Voorde. “Zakelijke contacten onderhouden kan je eventueel via Skype doen, maar nieuwe deals sluiten gebeurt live”, stelt hij. “Zakelijke reizen die nu niet gebeuren, dat betekent dat er nu geen akkoorden worden gesloten en dat zal in de loop van de komende maanden voelbaar worden en een impact hebben op de economische groei.”

Van de Voorde benadrukt wel dat vooral de halfslachtige aanpak van het inreisverbod een slechte maatregel maakt. “Als een inreisverbod echt nodig is, moet je voor een complete lockdown kiezen”, vindt hij. “Dit lijkt vooral op een rondje Europa pesten en het Verenigd Koninkrijk voortrekken, maar Trump onderschat de gevolgen voor zijn eigen economie. Bovendien is het probleem met het coronavirus in de VS vooral een Chinees probleem. Vooral Californië aan de westkust is getroffen en Los Angeles en San Francisco zijn daar dé invliegsteden voor Chinezen in de VS. Het is niet zo dat er aan de oostkust steden zoals Boston zo zwaar getroffen zijn dat het deze maatregel zou rechtvaardigen.”

