Luchtvaart experimenteert met vrachtvervoer op zetels voor passagiers HR

07 mei 2020

08u21

Bron: KLM 2 Economie De luchtvaartsector wordt De luchtvaartsector wordt keihard geraakt door de coronacrisis . Dat leidt tot bloedrode cijfers en massa’s ontslagen, maar ook tot nieuwe experimenten. Lege passagiersvliegtuigen dienen nu voor vrachtvervoer, waarbij zetels en bakjes voor handbagage worden volgestouwd. Tijdens de vlucht krijgen ze - volgens de voorschriften - begeleiding van zes crewleden.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM zette de voorbije weken al verschillende lege passagiersvliegtuigen in voor vrachtvervoer, maar daarbij werd alleen de laadruimte gevuld. Vorige week vertrok vanuit Shanghai in China echter ook een Boeing 777-300 naar Amsterdam, waarvan ook stoelen en bagagebakjes waren gevuld. Het ging om 418 dozen met 300.000 mondmaskers, bestemd voor Nederlandse ziekenhuizen.

“Dit vergroot de laadcapaciteit met 40 procent”, zegt Adriaan den Heijer van Air France-KLM Cargo. Het was de eerste keer dat KLM op die manier vracht vervoerde. Om aan de regels voor brandveiligheid te voldoen, vlogen zes crewleden mee.

Treintje

Het vliegtuig vullen, vergt wel wat voorbereiding. “Alle stoelen zijn beschermd met plastic. Elk pakket moet stevig aan de stoel worden vastgemaakt om ervoor te zorgen dat het tijdens de vlucht op zijn plaats blijft. Om het vol te laden, werd in China een ‘treintje’ gemaakt van mensen die de dozen aan elkaar doorgaven.” Het vliegtuig vullen nam ongeveer vier uren in beslag.

De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep is door de coronacrisis in het tweede kwartaal geland op een nettoverlies van 1,8 miljard euro. Omdat de meeste vluchten geschrapt zijn, droogden net als bij de sectorgenoten de inkomsten op. Bovenop de opgedroogde passagiersstromen door de crisis kampt Air France-KLM ook met ongunstige brandstofovereenkomsten, nu de olieprijs gekelderd is.

Staatssteun

Om Air France-KLM door de crisis te loodsen, heeft de Franse regering 7 miljard euro aan steun toegezegd via lenigen en garantstellingen. Over 2 tot 4 miljard euro steun van de Nederlandse overheid voor KLM wordt nog onderhandeld. Zonder hulp van Den Haag en Parijs zou Air France-KLM het naar verluidt nog tot in de zomer kunnen uitzingen.

Lees ook:

