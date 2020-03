Luchthaven Zaventem loopt leeg: 50% minder passagiers, CEO kondigt wervingsstop aan

Sinds februari voelen ze op Brussels Airport een terugval in de trafiek op de luchthaven. “Het is begonnen met de reizen naar China die drastisch afnamen”, legt CEO Arnaud Feist uit. “Maar ondertussen zijn ook tal van andere bestemmingen geschrapt en zien we het aantal vluchten met lege stoelen toenemen. Vooral de korte vluchten en de zakenreizen worden massaal geannuleerd. Veel bedrijven hebben hun werknemers immers verboden om nog voor het werk te vliegen. Bij de chartervluchten en de typische toeristische vluchten zien we voorlopig een minder sterke daling.” Dat alles leidt ertoe dat het aantal passagiers met rasse schreden achteruit gaat. “In de eerste dagen en weken van de crisis rond corona bleef de daling van het aantal passagiers beperkt tot een goeie vijftien procent, maar nu zitten we al aan 45 procent en de komende dagen zal dat nog oplopen tot bijna zestig procent. Zeker wanneer de grenzen naar de VS dichtgaan voor Europeanen, zal de trafiek verder dalen. Onze omzet zal met dezelfde forse cijfers achteruit gaan.”

Tijdelijke werkloosheid

Om een sociaal bloedbad te vermijden, grijpt Brussels Airport in. “We hebben beslist om alle rekruteringen voorlopig op pauze te zetten”, kondigt Feist aan. “Als er minder passagiers zijn, dan hebben we logischerwijs ook minder personeel nodig. En we bekijken met de sociale partners of we de minimumbezettingen bij de kritieke diensten zoals brandweer of security naar omlaag kunnen brengen. Bij de administratieve diensten krijgen mensen de kans om thuis te werken.” Er wordt ook al naar tijdelijke werkloosheid gekeken. “Dag tot dag zullen we de situatie evalueren. Als het nodig is, dan zullen we ingrijpen en de tijdelijke werkloosheid gebruiken om een deel van het personeel in te perken. We zullen dat echter enkel doen om te vermijden dat we in de toekomst zouden moeten overgaan tot echte ontslagen.”

Feist benadrukt dat Brussels Airport een gezonde onderneming is die tegen een stootje kan, maar roept de overheid op om aan tafel te gaan met hele luchtvaartsector. “Wij hebben wat reserves en kunnen de situatie nog wel even dragen, maar in de hele sector is de vraag naar hulp groot en daar moet over gepraat kunnen worden.”Op de luchthaven van Zaventem werken in totaal bijna 24.000 mensen voor meer dan 300 bedrijven.

Restaurants

Belangrijk: voor de passagiers die naar Brussels Airport komen verandert er de volgende dagen niks. “We hanteren de gebruikelijke regels van de overheid rond voorlichting: we vragen mensen om hun handen regelmatig te wassen en om afstand te houden, maar we sluiten geen terminals of bepaalde zones in de luchthaven. Dat is ook niet nodig nu er veel minder passagiers op de luchthaven rondlopen. Met de overheid bekijken we ook of de restaurants op de luchthaven open mogen blijven. De passagiers moeten immers ergens aan eten kunnen geraken en ze zitten toch al bij elkaar in een terminal.”