Luchthaven Charleroi verliest tot 9 miljoen euro per maand

05 mei 2020

De luchthaven van Charleroi, die sinds 24 maart gesloten is, verliest momenteel 8 tot 9 miljoen euro per maand. Ten vroegste op 8 juni gaat de luchthaven weer open. "Het zou al niet slecht zijn indien we 2020 kunnen afsluiten met 60 procent van onze passagierscijfers", analyseert ceo Philippe Verdonck dinsdag in de zakenkrant L'Echo.

Om dat streefdoel alsnog te halen, hoopt de luchthaven van Charleroi toch op enige activiteit tijdens het zomerseizoen. Want ook als de luchthaven op het einde van het jaar uiteindelijk zou uitkomen op 60 procent van de normale activiteiten, dreigt een verlies van 35 miljoen euro.

"We houden stand wat liquiditeit betreft en we kunnen zonder problemen het jaar beëindigen, maar alles hangt af van hoe het herstel zal verlopen", aldus Verdonck. Veel zal afhangen van lagekostenmaatschappij Ryanair, goed voor 77 procent van de activiteiten in Charleroi. Verdonck gaat ervan uit dat het bedrijf zijn activiteiten op hetzelfde moment zal hernemen als de anderen.

