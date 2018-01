Luchthaven Charleroi moet dan toch 6 miljoen aan 'illegale staatssteun' terugbetalen ep

25 januari 2018

10u52

Bron: Belga 0 Economie Het Gerecht van het Europees Hof van Justitie heeft vandaag de vraag van de luchthaven van Charleroi (BSCA) om een besluit van de Europese Commissie over illegale staatssteun nietig te verklaren, verworpen. De luchthaven haalt daarmee bakzeil in het dispuut over de terugbetaling van 6 miljoen euro aan ontvangen staatssteun.

De Commissie eist sinds 2014 dat de luchthaven aan de Belgische staat zo'n 6 miljoen euro aan staatssteun terugbetaalt die het als illegaal beschouwt. De Commissie vindt met name dat de concessievergoeding te laag ligt in vergelijking met wat een particuliere speler had geëist. De Commissie wil dat de concessievergoeding die BSCA moet betalen, opgetrokken wordt.

Daarnaast moet Wallonië ook de bedragen terugvorderen die het sinds de inwerkingtreding van de nieuwe regels rond staatssteun, in april 2014, in het kader van die maatregelen heeft uitgekeerd. Op het tijdstip van het besluit van de Commissie stond de teller van het totale terug te vorderen bedrag op ongeveer 6 miljoen euro (zonder rente).

De luchthaven van Charleroi had tegen de beslissing van de Commissie beroep ingediend bij het EU-Hof. Dat hof heeft de vraag van BSCA nu afgewezen.