Lowcostmaatschappij Transavia komt naar Brussel

19 november 2019

13u20

Bron: Belga 0 Economie De Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia, onderdeel van Air France-KLM, is van plan om vanaf volgende zomer vluchten van Brussels Airport aan te bieden. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf en het bericht wordt bevestigd door de maatschappij.

Transavia is een lowcostmaatschappij die vakantiebestemmingen in heel Europa aandoet. Volgens De Telegraaf zal de maatschappij twee vliegtuigen op Brussels Airport stationeren. Schiphol kan verdere groei niet meer aan en de politiek blijft talmen over de opening van Lelystad Airport, waardoor Transavia naar België uitwijkt.

Het bedrijf bevestigt dat. “We hebben de slots aangevraagd en gekregen”, aldus een woordvoerster. Transavia is nu bezig met het organiseren van de vliegschema’s en bestemmingen. Het zal wellicht gaan om typische vakantiebestemmingen. Volgende week zou er meer duidelijkheid komen.

Transavia komt niet met een basis naar België, maar zal twee toestellen in Zaventem stationeren. “Er zal worden gevlogen met een Nederlandse crew”, aldus de woordvoerster.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling te vliegen tussen Nederland en België, benadrukt het bedrijf nog.

Korte vluchten

De laatste tijd was er wat commotie over vluchten over korte afstanden en hun milieu-impact, zoals eerder deze maand nog over vrachtvluchten van Qatar Airways tussen Maastricht en Luik. En KLM kondigde onlangs aan dat het binnen enkele maanden een van de dagelijkse verbindingen tussen Brussel en Amsterdam zal schrappen, en die reizigers met de hogesnelheidstrein Thalys op pad zal sturen.