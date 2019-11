Louis Vuitton neemt Amerikaanse juweliersketen Tiffany over jv

25 november 2019

06u47

Bron: ANP/RTR/Bloomberg 0 Economie Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) van miljardair Bernard Arnault neemt de Amerikaanse juweliersketen Tiffany over. Het bod op Tiffany was verhoogd naar 16,2 miljard dollar, omgerekend ruim 14,7 miljard euro. Het gaat om de grootste overname ooit in de luxegoederensector.

Tiffany wees eerder een bod van 14,5 miljard dollar af, maar opende de boeken nadat LVMH het bedrag wat opvoerde. LVMH is nu bereid 135 dollar per aandeel te betalen voor de bekende Amerikaanse juweliersketen, zo blijkt uit een mededeling van beide bedrijven. Arnault, de rijkse man van Europa, diende zijn bod tot twee maal toe te verhogen vooraleer tot een akkoord te komen. Een eerste bod van 120 dollar werd verhoogd tot 130 en uiteindelijk 135 dollar per aandeel, wat Tiffany waardeert op 16,2 miljard dollar.

LVMH was al langere tijd op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden op de Amerikaanse markt. De onderneming is in handen van oprichter en topman Bernard Arnault en bezit onder meer merken als Dior, Louis Vuitton en Sephora. In 2011 nam het voor miljarden de Italiaanse juwelier Bulgari over.

Met de overname van Tiffany wordt LVMH ook een belangrijke speler in de juwelensector. Het Franse concent staat erg sterk in onder meer mode, cosmetica en dranken, maar is minder prominent aanwezig in juwelen. Door de overname wordt LVMH marktleider in de wereldwijde juwelensector, en breidt het ook uit op de Amerikaanse markt.

Het Amerikaanse Tiffany werd in 1837 opgericht door juwelier Charles Lewis Tiffany, die een winkel opende in downtown Manhattan. Vandaag telt de keten wereldwijd meer dan 300 winkels. Er werken momenteel ongeveer 14.000 mensen. De keten kwam in 1979 in handen van cosmeticabedrijf Avon en werd daarna overgenomen door investeerders. Sinds 1987 heeft Tiffany een beursnotering. Tiffany, bekend van onder meer de verlovingsringen en met diamanten bezette juwelen, probeert zich al enkele jaren een moderner imago aan te meten.

De bekendste winkel van Tiffany is het ultrachique filiaal op Fifth Avenue in New York. Die locatie werd ook bekend van het boek - en later de film - ‘Breakfast at Tiffany’s’ uit 1961 met Audrey Hepburn in de hoofdrol.