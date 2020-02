Lotus verkoopt miljard koekjes in de VS LH

10 februari 2020

09u04

Bron: Belga 0 Economie Koekjesbakker Lotus heeft vorig jaar de omzet met meer dan 10 procent zien stijgen, met dank aan het succes van speculoos. In de VS bereikt Lotus nu zes miljoen huishoudens, goed voor een miljard koekjes. Dat blijkt uit de jaarresultaten van de Meetjeslanders.

Lotus Bakeries deed het vorig jaar beter dan verwacht. De omzet steeg 10,1 procent tot 612,7 miljoen euro. Pijlers van de groei zijn Lotus Biscoff - de naam van speculoos in het buitenland - en de Natural Foods-merken.

De grootste absolute groei kwam van Lotus Biscoff, goed voor een groei met twee cijfers. Er was sterke groei in de grote markten als de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China, maar ook in andere landen als Zuid-Korea, Australië, Spanje, Tsjechië en Zwitserland.

Grootste speculoosmarkt voor de Oost-Vlamingen is de VS. Het aantal huishoudens dat er minstens één keer per jaar Lotus Biscoff koopt, is er gestegen tot bijna vijf procent, of 6 miljoen huishoudens. "In de grootste consumentenmarkt ter wereld vertegenwoordigt dat 1 miljard koekjes", aldus het bedrijf in een toelichting.

Ook Natural Foods - de natuurlijke tussendoortjes - kenden een tweecijferige groei. Voor het eerst werden de cijfers van Kiddylicious, een Britse producent van voedzame tussendoortjes, volledig mee in de cijfers opgenomen.

De recurrente ebitda-winst (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg 12 procent tot 123,6 miljoen euro, eveneens beter dan verwacht. Netto bleef vorig jaar 75,8 miljoen euro over, of 11,6 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf uit Lembeke stelt een dividend voor van 32 euro per aandeel, een stijging met 10 procent.

Nieuwe productielijn

Lotus Bakeries spreekt dan ook van een "heel succesvol" 2019, met als hoogtepunt de opstart van een speculoosfabriek in de VS. Voor dit jaar kijkt de koekjesbakker uit naar de lancering van een nieuw speculooskoekje, met een vulling. Er komt daarvoor een nieuwe productielijn in Lembeke.