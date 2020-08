Lotus Bakeries profiteert van wereldwijde vraag naar speculoos tijdens coronacrisis HR

14 augustus 2020

11u10

Bron: Belga 1 Economie Lotus Bakeries heeft afgelopen halfjaar geprofiteerd van de wereldwijde vraag naar zijn beroemde speculooskoekjes. De koekjes van het Belgische bedrijf vinden ook in landen als de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gretig aftrek. Lotus promootte niet alleen de koekjes, maar ook de broodsmeersels en ijs op basis van de koekjes.

De omzet van Lotus Bakeries klokte af op 323,3 miljoen euro, zo'n 8,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Door de lockdown in het voorjaar werd de verkoop van producten die buitenshuis geconsumeerd worden, getroffen. Met name de koekjes die op café of in het vliegtuig geserveerd worden, of in scholen, ziekenhuizen, bioscopen, ... Het gaat bijvoorbeeld om de merken Nakd, TREK en BEAR en het Nederlandse ontbijtmerk ‘Snelle Jelle’. Maar andere merken compenseerden dat ruimschoots, zoals Lotus Biscoff dat een versnelde internationale expansie kende, en de merken van Natural Foods. Lotus kondigt vandaag aan dat het zijn belang in dat bedrijf heeft vergroot tot ruim 97 procent. Om de groei bij Biscoff te ondersteunen, wordt er ook geïnvesteerd in een nieuwe productielijn in Lembeke. In het najaar wordt voor dit merk een nieuwe chocoladeproduct in ons land gelanceerd.

Niet stilgevallen

Op het vlak van de productie bleef de impact van corona de voorbije maanden beperkt: alle twaalf productievestigingen van Lotus bleven steeds operationeel. Er werd geen beroep gedaan op economische werkloosheid. Dit ging wel gepaard met extra kosten om de veiligheid van de meer dan tweeduizend personeelsleden te garanderen. Het niet-recurrente bedrijfsresultaat verslechterde hierdoor van -2,3 miljoen euro tot -4 miljoen euro.

Maar netto kon Lotus Bakeries wel meer winst realiseren: de recurrente nettowinst steeg met bijna 9 procent tot 41,3 miljoen.

Voor de tweede jaarhelft verwacht het bedrijf uit Lembeke dat dezelfde consumptie- en verkooptendenzen als in de eerste jaarhelft zullen blijven. Het aandeel van Lotus ging vrijdagmorgen ruim 3 procent hoger.

