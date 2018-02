Lotto vernieuwt: voortaan dubbel zoveel winnaars Steven Swinnen

27 februari 2018

18u04 247 Economie Het zijn nog steeds de zes juiste kruisjes die het ‘m doen, maar de Nationale Loterij gaat de Lotto vernieuwen. Vanaf eind mei zijn er dubbel zoveel winnaars en krijgt ook wie één juist balletje en het bonusnummer raadt al een prijs(je).

Deze maand precies veertig jaar geleden vond de allereerste lottotrekking plaats in ons land. Een mooi jubileum, maar er ligt intussen wel wat stof op de lotto-trommel. Jaarlijks draait de Lotto nog wel een omzet van om en bij de 400 miljoen euro. Dat is een cijfer dat nu wel gestaag blijft volgens topman Jannie Haek, maar in vergelijking met vijftien jaar geleden wel met bijna de helft is geslonken. “Dat heeft natuurlijk alles te maken met het succes van de Euromillions-trekkingen, die tegenwoordig goed zijn voor 41 procent van onze omzet. De Lotto brengt jaarlijks zo’n 30 procent van onze inkomsten binnen, maar dat willen we graag toch wat opkrikken. De Lotto is toch hét product waarmee Belgen ons associëren en als we dat zo willen houden, dan moeten we vernieuwen.”

Extra winstrang

Na een vergelijkende studie bij loterijen in het buitenland en gesprekken met trouwe Lotto-spelers zal de formule vanaf eind mei veranderen. “De winstkansen gaan fors naar omhoog. Wie vandaag speelt, heeft één kans op 25 om iets te winnen: dat wordt 1 kans op 11”, zegt Haek. “We gaan van 60 miljoen naar 120 miljoen winnaars per jaar. Onze trouwe klanten geven aan dat die jackpot natuurlijk fantastisch is – dat blijft ook – maar ze willen meer kans om te winnen. Er komt een extra winstrang. Wie één nummertje juist heeft en het bijkomende getal krijgt 1,25 euro uitgekeerd. Ook de lagere bedragen gaan we wat optrekken en bovenop elke trekking keren we aan 300 extra winnaars 500 euro uit.”

Begin jaren tachtig ging het Lottorooster van 40 naar 42 nummers. In 2011 van 42 naar 45. “Achteraf gezien was dat geen goede zet. De boodschap dat het moeilijker wordt om te winnen is lastig te verkopen. Daarom doen we nu het omgekeerde.” In ruil gaat wel de prijs om deel te nemen naar omhoog van 1 euro naar 1,25 euro per rooster.

Dynamischere televisie

Een volledig Lotto-formulier invullen kost vanaf 26 mei 17,5 euro in plaats van 14 euro. “Het wordt iets duurder, maar voortaan keren we ook 55 procent uit in plaats van 49 procent”, zegt Haek. “Sowieso gaat 30 procent van wat binnenkomt naar de staat en goede doelen. Onze eigen marge zal dus zeker in het begin wat verkleinen en dus nemen we een berekend risico, maar we hopen uiteraard dat de nieuwe formule aanslaat en de cijfers naar omhoog gaan.”

Ook de Lotto-trekkingen op zaterdag- en woensdagavond krijgen een nieuw jasje. “Het mag wat dynamischere televisie worden dan nu het geval is. We zijn van plan om met onze trekking op ronde te gaan door de steden en gemeenten en om zo naar de mensen toe te komen.”