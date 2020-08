Loont het nog om tak 21-spaarverzekering te nemen? Onze geldexpert maakt de rekening

Wie een tak 21-spaarverzekering afsluit om te sparen, mag zich niet blindstaren op termen als ‘kapitaalarantie’. De kans is namelijk groot dat door de kosten die aan de verzekering verbonden zijn je minder geld zal overhouden dan je erin hebt geïnvesteerd. Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel , maakt de rekening en ging na of het al dan niet loont om een tak 21-spaarverzekering aan te gaan.

Het zijn beroerde tijden voor mensen die met hun spaargeld geen enkel risico willen nemen. De eenvoudigste spaarmethode is natuurlijk het spaarboekje. Het bedrag dat je daarop plaatst kan nooit zakken, je kan het te allen tijde afhalen en je krijgt een vergoeding die minimaal 0,01% bedraagt. Voor bedragen die je twaalf maanden onaangeroerd laat staan, krijg je zelfs nog een getrouwheidspremie van 0,10 %. Dat brengt het totale jaarrendement op 0,11%.

De stijging van de levensduurte zorgt ervoor dat geld in waarde daalt. Op dit moment bedraagt de inflatie in ons land 0,73%. Een spaarboekje zou dus minstens 0,73 % moeten opbrengen om alleen maar jouw koopkracht in stand te houden. In de praktijk zakt de koopkracht van jouw spaargeld op een spaarboekje dus met 0,62% per jaar. Mensen die hun spaargeld jarenlang opzij kunnen zetten, kozen in het verleden vaak voor een spaarverzekering. In technische termen heet dat een Tak 21-verzekering.

Tak 21 en Tak 23

Er is een groot verschil tussen een Tak 21- en een Tak 23-verzekering. Bij een Tak 23- verzekering wordt jouw spaargeld belegd in een beleggingsfonds. Er is geen enkele garantie over het rendement dat je zal behalen. Er is zelfs geen enkele garantie dat je ooit je oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal volledig terug zal zien.

Bij een Tak 21 krijg je wel een gewaarborgd rendement. Daar bovenop kan je jaarlijks nog een winstdeelname krijgen. Wat kan je méér wensen, als je een belegger bent die geen enkel risico wil nemen?

Helaas, in de loop der jaren is er veel veranderd. Ooit lanceerde de verzekeringsmaatschappij Ethias de succesrijke First-spaarverzekering. Het werd zo’n groot succes omdat Ethias een levenslang (!) gewaarborgd rendement gaf van 4 à 5%, afhankelijk van het instapmoment.

Voor Ethias draaide First uit op een zware verliespost. Daarom kregen de klanten van Ethias een aanbod om met een mooie meerwaarde hun First-rekening af te sluiten. Aan de mensen die op het bod ingingen, hoefde Ethias alvast niet levenslang de onhoudbaar hoge rente te betalen.

De rente op een spaarboekje moet minstens 0,01% bedragen. Bij een spaarverzekering is er geen wettelijk minimumrendement

Vandaag zijn we in het andere uiterste vervallen. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden vandaag een gegarandeerd rendement van 0%. Dat is dus nóg minder dan die 0,01% van het spaarboekje. Bovendien moet de rente op een spaarboekje minstens 0,01% bedragen. Bij een spaarverzekering is er geen wettelijk minimumrendement. Het zou voor een verzekeringsmaatschappij dus perfect mogelijk zijn om een spaarverzekering op de markt te brengen met een negatief rendement! Voorlopig heeft nog niemand dié stap durven zetten.

Waarom zouden klanten dan zo’n spaarverzekering nemen? Dankzij de winstdeelname bestaat er een mogelijkheid om toch een positief rendement te halen.

Kosten

Samen met het gewaarborgde rendement is de voorbije jaren ook de winstdeelname onder druk komen te staan. Dat zou ertoe kunnen leiden dat je met een Tak 21-spaarverzekering zelfs verlies kan lijden. Want – in tegenstelling tot het fiscaal vrijgestelde spaarboekje – zijn er aan een spaarverzekering ook kosten verbonden.

• Allereerst betaal je bij de start meteen instapkosten. Die bedragen al snel 3% of meer. Normaal stap je in een spaarverzekering voor een termijn van acht jaar en één dag. Na die termijn ben je namelijk geen roerende voorheffing verschuldigd.

• Wie vervroegd uitstapt, krijgt een zware rekening gepresenteerd. Meestal moet je dan uitstapkosten betalen aan de verzekeringsmaatschappij en roerende voorheffing aan de fiscus.

• Je betaalt ook beheerskosten. Dat is de vergoeding voor de beheerder. De beheerskosten verschillen van verzekering tot verzekering. Ze staan vermeld in het financieel informatieblad van de spaarverzekering. Die kosten worden periodiek aangerekend, zonder dat je daar een afrekening van krijgt. Maar ze gaan wel áf van jouw rendement.

• Omdat Tak 21 een verzekering is, wordt bij de start ook de verzekeringstaks van 2% geheven.

Wie na enkele jaren zijn centen weer opvraagt, zal wellicht mínder dan 1.000 euro ontvangen. Het duurt verscheidene jaren alvorens de startkosten terugverdiend zijn

Laten we de rekening eens maken. Veronderstel dat je 1.000 euro in zo’n spaarverzekering stopt. Daar gaan meteen 3% instapkosten en 2% verzekeringstaks van af. Na één dag hou je nog 950 euro over. Het is met die 950 overblijvende euro’s dat er nu rendement geboekt moet worden. Het gewaarborgde rendement bedraagt in de meeste gevallen 0%. Het moet dus allemaal komen van die onzekere winstdeelname. Wie na enkele jaren zijn centen weer opvraagt, zal wellicht mínder dan 1.000 euro ontvangen. Het duurt verscheidene jaren alvorens de startkosten terugverdiend zijn.

Daarom gaat de toezichthouder op de financiële instellingen er voortaan over waken dat bij de verkoop van Tak 21-verzekeringen niet meer gezwaaid wordt met termen als ‘kapitaalgarantie’ of ‘behoud van het kapitaal’. De eventuele risico’s op kapitaalverlies moeten voortaan duidelijk vermeld worden. Het zijn beroerde tijden voor mensen die met hun spaargeld geen enkele risico willen nemen.

