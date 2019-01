Loonoverleg verloopt moeilijk kv

21 januari 2019

19u33

Bron: Belga 0 Economie Werkgevers en vakbonden hebben vandaag opnieuw onderhandeld over een nieuw loonakkoord voor de komende twee jaar. Dat overleg verloopt "bijzonder moeilijk" klinkt het in onderhandelaarskringen. De vakbonden raadplegen morgen hun instanties.

Bonden en werkgevers kwamen vorige week voor het eerst bijeen over het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Dat zegt dat de lonen de komende twee jaar maximaal 0,8 procent mogen stijgen, bovenop de index. De sociale partners zijn nu aan zet om een loonnorm te onderhandelen. Vandaag was hun tweede officiële overlegmoment.

De bonden lieten vorige week al verstaan dat 0,8 procent voor hen niet volstaat. Het VBO zei toen zich aan de loonwet - die zegt dat de maximaal beschikbare marge niet mag worden overschreden - te zullen houden.

Officieel klinkt het nog steeds dat het overleg "constructief" verloopt. "We doen woensdag voort", liet VBO-voorzitter Bernard Gilliot vandaag optekenen.

Maximale stijging van 0,8 procent

Maar de marge van 0,8 procent maakt dat het overleg bijzonder moeilijk loopt, zo klonk het vandaag na het overleg in kringen van onderhandelaars. Eerder op de dag schreef De Morgen al dat het loonoverleg dreigt te ontploffen en dat de christelijke vakbond de onderhandelingstafel zal verlaten indien de marge van 0,8 procent niet wordt opgetrokken.

Wat vast staat is dat de vakbonden dinsdag hun instanties raadplegen over het verloop van het overleg. Wat er zou gebeuren indien vakbonden en werkgevers niet tot een loonakkoord komen, is niet duidelijk. Normaal moet de regering dan de knopen doorhakken, maar die minderheidsregering zit in lopende zaken.