Loonoverleg lijkt de nacht in te gaan: “Traag en moeilijk" JV ADN

25 februari 2019

16u59

Bron: belga 0 Economie Vakbonden en werkgevers onderhandelen al sinds 09.00 uur vanmorgen over een loonakkoord voor dit en volgend jaar. Dat overleg verloopt "traag en moeilijk", klinkt het vanaf de onderhandelingstafel. Voorlopig is er nog steeds geen witte rook. Het overleg lijkt de nacht in te gaan.

De sociale partners, verenigd in de Groep van Tien, proberen de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2019 en 2020 vast te leggen. Centraal daarin staat de loonnorm, die bepaalt met hoeveel de lonen de komende twee jaar mogen stijgen bovenop de index. De maximaal beschikbare marge, zo stelde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) eerder vast, bedraagt 1,1 procent. Dat is alvast iets hoger dan de 0,8 procent die eerst op tafel lag, maar wat voor de vakbonden te mager bleek.



Een opslag van 1,1 procent, zo bleek bij aanvang van het overleg, lijkt voor de vakbonden wel verteerbaar. Dat zou inclusief de index voor dit en volgend jaar 4,54 procent meer loon geven.

Brugpensioen

De bonden willen evenwel meer dan enkel opslag. Ze sturen ook aan op een verhoging van de minimumlonen, met een euro per uur. Ze willen ook dat bepaalde groepen werknemers nog steeds kunnen genieten van een soepeler SWT- of brugpensioenregeling, idem voor de landingsbanen. De werkgevers zullen dan weer aansturen op een soepeler regeling van de overuren. En het budget van de welvaartsenveloppe - 716 miljoen euro op kruissnelheid - moet nog worden verdeeld.



Of en wanneer er een akkoord uit de bus komt, is niet duidelijk. Dat er nog steeds wordt onderhandeld, is alvast een goed teken. Maar dat overleg verloopt "traag en moeilijk", klinkt het weinig verrassend bij de onderhandelaars. Het lijkt erop dat het marathonoverleg tot een stuk in de nacht kan blijven duren.

