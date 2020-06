Loonkost steeg in België minder snel dan elders in Europa HLA

16 juni 2020

12u41

Bron: Belga 0 Economie In het eerste kwartaal is de loonkost met 3,4 procent gestegen in de eurozone, vergeleken met een jaar eerder. België deed beter en beperkte de toename van de loonkost tot 1,6 procent, blijkt dinsdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Statbel.

Eurostat merkt op dat in het eerste kwartaal de vele maatregelen ingevoerd werden in de strijd tegen de coronapandemie. België deed het toen dus goed als het op de evolutie van de loonkost aankomt. Enkel in Kroatië, dat de beste leerling van de klas is met +0,3 procent, Luxemburg, Finland, Frankrijk en Griekenland lag de evolutie nog lager. De grootste toename was er in Litouwen (+11,4 procent). Ook bij de cijfers voor het vierde kwartaal van 2019 zat ons land (+1,6 procent) onder het gemiddelde.

In de hele Europese Unie noteerde de evolutie van de loonkost in het openingskwartaal van 2020 op + 3,7 procent.

Derde plaats

De cijfers zeggen wel enkel iets over de evolutie van de loonkost. De loonkost an sich blijft zoals gekend hoog in ons land. Volgens de laatste Eurostatcijfers, die dateren van eind maart, lag de arbeidskost in 2019 gemiddeld op 40,5 euro per uur. Enkel Denemarken en Luxemburg gaan ons voor. Het is al het vierde jaar op rij dat België de derde plaats bekleedt. In heel de EU is dat gemiddeld 31,4 euro per uur.

