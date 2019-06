Loonkost in België minder gestegen dan Europese gemiddelde SPS

17 juni 2019

11u51

Bron: Belga 0 Economie De loonkost in België lag in het eerste kwartaal van dit jaar 2,1 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De loonkost steeg zo minder snel dan in de hele eurozone (2,4 procent) en de gehele Europese Unie (+2,6 procent), zo blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De Belgische loonkost steeg ook minder snel dan die in de buurlanden Duitsland (+2,5 procent), Frankrijk (+2,7 procent) en Luxemburg (+4,2 procent). In Nederland ging de loonkost wel minder snel omhoog: +1,5 procent.

De sterkste stijgingen in het eerste kwartaal werden genoteerd in Roemenië (+16,3 procent) en Bulgarije (+12,9 procent). Het enige land waar de loonkost daalde, is Griekenland (-0,2 procent).

Vorig jaar varieerde de loonkostenstijging in België tijdens de verschillende kwartalen van 1,2 tot 1,8 procent.