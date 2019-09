Loonkost in België minder gestegen dan EU-gemiddelde Redactie

13 september 2019

13u22

Bron: Belga 0 Economie De loonkost in België lag in het tweede kwartaal 2 procent hoger dan een jaar eerder. De loonkost steeg zo minder snel dan het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Terwijl in België de loonkost met 2 procent toenam op jaarbasis, steeg de loonkost in de eurozone gemiddeld 2,7 procent, en in de hele Europese Unie met 3,1 procent.

De Belgische loonkost steeg ook minder snel dan in buurlanden Duitsland (3,2 procent) en Nederland (2,3 procent). In Frankrijk steeg de loonkost net als in ons land met 2 procent.

De sterkste stijgingen van de lonen in het tweede kwartaal werden genoteerd in Roemenië (12,4 procent), de kleinste in Portugal (0,9 procent).