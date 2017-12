Loon Belgische topmanagers neemt kaap twee miljoen euro ADN

Bron: Belga 1 Thinkstock Economie De mediane verloning van de grote baas van een Bel-20-bedrijf bedroeg in 2016 2.080.000 euro. Dat is een kwart (26 procent) meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit onderzoek van professor Xavier Baeten van de Vlerick Business School.

Het gaat om de totale verloning: dus het vaste salaris, de bonussen en remuneratie in aandelen. Het is voor het eerst dat de mediane verloning de kaap van twee miljoen euro rondt. De stijging van de totale verloning is vooral een gevolg van hogere aandelenopties. Dat bedrag steeg zelfs met 178 procent tussen 2014 en 2016. Het vaste salaris bleef nagenoeg gelijk.

In vergelijking met andere landen geven de grootste Belgische bedrijven veel meer aandelenopties uit. "Aandelenopties zijn atypisch. Bij de buren bestaat de remuneratie in aandelen vaker uit gewone aandelen. Opties zijn veel risicovoller." Dat betekent niet dat Belgische bedrijven risicovoller gedrag belonen. "De verklaring is dat aandelenopties in België fiscaal worden gestimuleerd", aldus professor Baeten.

Nog uit het onderzoek blijkt dat de CEO van een Bel-20 bedrijf 37 keer meer verdient dan de gemiddelde werknemer. Die 'pay ratio' is wel erg afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Enkel in het Verenigd Koninkrijk ligt die verhouding significant hoger dan in continentaal Europa.

De onderzoekers keken ook naar de prestaties van het bedrijf. Blijkt dat bedrijven die continu, over een periode van zeven jaar, sterke financiële prestaties neerzetten, hun CEO relatief minder betalen. "Ze voeren een gezonder beleid. En dat betekent ook dat ze beter letten op de uitgaven."