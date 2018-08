Logistieke partner van Chinese e-commercegigant Alibaba richt filiaal op in Luik IB

04 augustus 2018

05u52

Bron: Belga 0 Economie De mogelijke investering van de Chinese e-commercegigant Alibaba in Luik wordt iets concreter nu blijkt dat de Chinese logistieke groep 4PX een filiaal opricht in de stad. Dat schrijven De Tijd en L'Echo zaterdag. 4PX is een onderaannemer van Alibaba, maar werkt ook voor onder meer Amazon.

Jack Ma, de sterke man van Alibaba, was een maand geleden nog in ons land. De mogelijke investering in Luik, die veel jobs kan opleveren, kwam ter sprake tijdens een ontmoeting met premier Charles Michel (MR). Daarbij komt dat de luchthaven van Luik en Cainiao, de logistieke dochter van Alibaba die voor de groep een wereldwijd distributienetwerk aan het uitbouwen is, in het voorjaar een intentieverklaring ondertekenden om van Luik een Europees bruggenhoofd van Alibaba te maken.

Belgisch filiaal

Nu raakt ook bekend dat 4PX een half miljoen euro uittrekt voor de oprichting van het Belgisch filiaal 4PX Express BE, met een adres ten noorden van de luchthaven van Luik. 4PX, dat in handen is van Singapore Post en een Chinese groep, bouwt een eigen netwerk van distributiecentra uit.

In de oprichtingsakte van 4PX Express BE staat expliciet dat de Belgische vestiging goederen zal behandelen die besteld worden via Alibaba. Meer specifiek zal het vracht zijn die vanuit Hongkong wordt overgevlogen naar de luchthaven van Luik.