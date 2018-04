Lockheed Martin wuift Trumps kritiek weg en start laatste testfase Joint Strike Fighter sam

13 april 2018

17u22

Bron: belga 0 Economie Lockheed Martin, de fabrikant van de Joint Strike Fighter (JSF), maakt zich niet druk om klachten van onder meer Amerikaans president Donald Trump over de hoge kosten van het gevechtstoestel. Het Amerikaanse defensieconcern staat op het punt de laatste testfase in te gaan en denkt de eerste operationele toestellen volgend jaar volgens plan te kunnen leveren. Dat zegt bestuurder Jack Crisler van het Amerikaanse concern in een interview met het Nederlandse persbureau ANP. Het productieproces van het toestel, ook wel bekend als de F-35 Lightning II, ligt volgens hem nog altijd op schema.

Onlangs ontstond in de VS ophef over een bericht dat de Amerikaanse overheid zou willen dat Lockheed de totale kosten van het project verlaagt. Die zijn begroot op 1,1 biljoen dollar tot in 2077. Trump heeft al meerdere malen aangegeven het gevechtsvliegtuig van Lockheed te duur te vinden.

Kosten

Crisler erkent dat zorgen zijn geuit tijdens een bezoek aan Nederland, dat ook toestellen heeft besteld. Maar voor afgesloten contracten heeft dit geen gevolgen, klinkt het. Zelf vindt hij dat er sowieso niet zoveel waarde aan dat totaalbedrag moet worden gehecht. Bijna de helft betreft namelijk reguliere inflatie, en dat is voor een tijdspanne van bijna zestig jaar niet nauwkeurig te voorspellen. De kosten per vliegtuig gaan de komende jaren daarbij vrijwel zeker omlaag.

Ook de vraag of de wereldwijde productie van de JSF nog hinder kan ondervinden van Trumps importheffingen en voornemen om werk naar de VS terug te halen, wimpelt Crisler weg. "Natuurlijk kan ik de politiek niet beïnvloeden", zegt hij. "Maar dat is niet iets waar ik me zorgen over maak."

Nederland

Net als België zocht ook Nederland sinds de jaren negentig naar een opvolger van de F-16's. Een jaar geleden hakte Nederland de knoop door en maakte zo'n 4,5 miljard euro vrij voor de aanschaf van in totaal 37 JSF's, waarvan laatste in 2023 klaar moeten zijn. Nederland is daarmee een kleine afnemer vergeleken met bijvoorbeeld de VS zelf. Wereldwijd zullen meer dan 3.000 JSF's worden gemaakt, waarvan de laatste waarschijnlijk pas rond 2040 de lucht in gaan.

Verschillende onderdelen van het toestel worden in Nederland gemaakt. Volgens Crisler heeft Nederland al voor zeker 1,4 miljard dollar aan productie- en onderhoudsopdrachten in de wacht gesleept. En er valt nog veel te winnen, aldus de Lockheed-bestuurder.