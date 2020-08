LIVE. Volg hier de persconferentie van de Vlaamse regering over extra steunmaatregelen Redactie

07 augustus 2020

11u15 0 Economie De Vlaamse regering geeft om 11.15 uur een persconferentie rond bijkomende steunmaatregelen in het kader van de gezondheidscrisis. Minister-president Jan Jambon (N-VA) en ministers Hilde Crevits (CD&V) en Bart Somers (Open Vld) zullen de plannen voorstellen. Volg de persconferentie hier live.



Minister-president Jan Jambon vangt aan met uit te leggen dat de persconferentie rond de nieuwe steunmaatregelen er komt “aangezien het coronavirus ons land maar blijft teisteren”. “Een week geleden heeft de Veiligheidsraad bijkomende maatregelen genomen rond de sociale bubbel, de mondmaskerplicht en onze manier van winkelen. In de provincie Antwerpen kwamen er nog bijkomende maatregelen bij, zoals de avondklok”, aldus Jambon. “Ik moet er geen tekeningetje bij maken dat al die maatregelen zeer zware gevolgen hebben op economisch vlak, maar ook op maatschappelijk vlak. Wij zijn ons daar als Vlaamse regering bijzonder bewust van.”

‘Zwarte tijden’

“Veel ondernemers beleven zwarte tijden, met name de evenementensector - die gaat door een hel. Deze week nog hebben we burgemeesters en gouverneurs opgeroepen om op een correcte manier te kijken naar evenementen. Er zijn protocolakkoorden gemaakt met de evenementen -en culturele sector en als de draaiboeken goed gevolgd worden, kan nog veel. Ook in deze coronatijden kunnen met de nodige maatregelen verschillende evenementen ‘coronaproof’ georganiseerd worden.”



“Dat neemt niet weg dat het verschrikkelijke tijden blijven en daarom hebben we met de Vlaamse regering de voorbije dagen gewerkt aan een nieuwe set bijkomende steunmaatregelen.”

Dadelijk meer.