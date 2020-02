Liv was 16 toen pesters haar van school jaagden, vijf jaar later staat ze aan het hoofd van miljoenenbusiness Sven Van Malderen

02 februari 2020

Op haar zestiende werd Liv Conlon zo hard gepest dat ze school vaarwel zei. Nu -vijf jaar later- staat ze aan het hoofd van een bedrijf dat elk jaar meer dan een miljoen euro in het laatje brengt. In 'The Sun' doet de ambitieuze jongedame haar wonderlijke verhaal.

Bij Conlon zat het ondernemerschap al vroeg in het bloed. Toen ze dertien jaar was, startte ze een handeltje in valse nagels. “Met de 350 euro die ik verdiend had via klusjes in het huishouden kocht ik gelproducten in China aan. Wat daar bijvoorbeeld 37 cent kostte, raakte ik via eBay kwijt aan 9,5 euro. Die prijs lag nog altijd veel lager dan wat klanten in nagelsalons zouden moeten betalen. Zo wist ik op den duur bijna 6.000 euro bij elkaar te harken.”

In 2015 startte Conlon een nieuwe zaak op, met ‘dank’ aan de pestkoppen in haar klas. “Ik was altijd de gebeten hond omdat ik goede punten haalde. Mijn ma deed me gelukkig inzien dat het niet mijn schuld was. Die treiteraars handelden zo omdat ze zich zelf onzeker voelden.”

Het meisje moest daardoor wel enkele keren van school veranderen. Toen ze zestien jaar was, vond ze het welletjes. “De leerkrachten verklaarden me voor gek omdat ik een zekere toekomst op de universiteit zomaar opgaf, maar ik heb altijd stellig geloofd dat ik als zelfstandige succes zou hebben.”

De bal ging aan het rollen toen haar moeder vruchteloos probeerde om haar appartement te verkopen. “Ik stelde voor om die flat tijdelijk wat op te smukken met meubelen. We vonden echter niemand die dat tegen een betaalbare prijs wilde doen, dus besloot ik zelf in actie te schieten. Drie dagen later was het pand -met de inboedel erbij- verkocht aan een hoger bedrag dan voorzien. En zo was mijn nieuw bedrijf The Property Stagers geboren.”

“Mijn eerste klant vond ik door te netwerken op vastgoedevenementen”, gaat Conlon verder. “Ik vreesde dat mijn leeftijd een obstakel zou kunnen vormen. Om er toch een beetje ouder uit te zien, liet ik mijn haar kort knippen.”

“In het begin kocht ik enkel tweedehands- en Ikea-meubelen. In totaal nam ik in dat eerste jaar 25 woningen onder handen, vooral in Glasgow en Edinburgh. De inboedel versleuren, bedden opmaken, schilderijen ophangen,... Ik deed het allemaal zelf. Heel vermoeiend wel, maar tegelijk ook inspirerend: dankzij de portfolio die ik opgebouwd had, kwamen er steeds meer aanvragen binnen. Ik werkte achttien uur per dag. Terwijl mijn vriendinnen aan het feesten waren, hield ik me met facturen bezig. Logisch dus dat we steeds verder uit elkaar groeiden.”

Maar Conlon wist waar ze het voor deed. “In dat eerste jaar had ik 35.000 euro verdiend. Ik kon mezelf een loon uitbetalen en tegelijk ook investeren in nieuwe meubelen en decoratie. Mijn moeder gaf haar job als trainingsconsulente op en stapte mee in het bedrijf. In het tweede jaar draaiden we zowaar al een omzet van meer dan een miljoen euro.”

“Ik leid nu een team van tien personen in Glasgow en Manchester. Wij bedenken de plannen voor de decoratie, het maken van de meubelen besteden we uit. Elke dag sta ik om 4 uur op om iets in mijn dagboek te schrijven en te lezen, daarna ga ik tien uur lang aan de slag. Veel tijd voor een sociaal leven heb ik niet, gelukkig hou ik op professioneel vlak nog wel goede contacten over.”

“Veel mensen denken dat ik intussen miljonair ben, maar vergeet niet dat ik tien lonen moet uitbetalen. Een deel van de winst investeer ik ook opnieuw”, merkt de jongedame op.

“Maar natuurlijk hoef ik me op financieel vlak geen zorgen te maken. Het huis dat ik op de kop tikte toen ik 18 jaar was, heb ik met winst doorverkocht. De plek waar ik nu met mijn moeder woon, kon ik me zonder lening veroorloven. En hetzelfde geldt voor Mijn Range Rover Evoque.”

“Mijn moeder speelt een grote rol in het bedrijf, zonder haar zou ik het niet gekund hebben. Ik geef niet veel geld uit aan materiële zaken, maar reizen vind ik wel belangrijk. Steden als Los Angeles en Nashville kan ik intussen al van mijn to do-lijstje schrappen.”

Vorig jaar werd Conlon uitgeroepen tot ‘Jonge ondernemer van het jaar’ in het Verenigd Koninkrijk. “Ik kreeg veel positieve reacties, maar helaas lieten ook de internettrollen van zich horen. Ze vonden dat ik geen leven meer had en dat ik alles aan mijn familie te danken had. Ach, dat moeten zij weten.”

“Ik sta inmiddels al vijf jaar aan het hoofd van een miljoenenbusiness. En toch ben ik nog maar 21... Als mensen dat horen, reageren ze meestal vol verwondering. Jonge mensen moeten beseffen dat leeftijd geen rol speelt als je een briljant idee hebt. Als je in jezelf gelooft, is alles mogelijk”, besluit Conlon.