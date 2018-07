Listeriabesmetting kost Greenyard bijna derde van zijn beurswaarde sam

16 juli 2018

18u17

Bron: belga 0 Economie Op de Brusselse beurs heeft Greenyard een heuse optater gekregen. De handelaar in groenten en fruit zag liefst 31,14 procent van zijn waarde in rook opgaan. Er wordt onderzocht of negen overlijdens in Europa aan een listeriabesmetting aan het bedrijf gekoppeld kunnen worden.

In de schaduw hiervan kon de Bel20-index, die de evolutie van de waarde van de korf met de belangrijkste aandelen weerspiegelt, 0,08 procent stijgen tot 3.806,67 punten. Het bedrijf uit Sint-Katelijne-Waver maakt geen deel uit van de elitegroep.

Vrijdag werd de koersvorming voor het Greenyard-aandeel nog geschorst om de beleggers in staat te stellen kennis te nemen van de laatste evoluties in het dossier. Op dat moment stond een verlies van 9,52 procent op het bord tegenover daags voordien.

Vandaag werd de handel hervat, met een verdere glijpartij tot gevolg. De forse daling gebeurde bovendien bij een drukke handel. Er werden meer dan 2,2 miljoen titels verhandeld. Degroof Petercam herleidde zijn koersdoel van 19,50 euro naar 12 euro. Uiteindelijk sloot de koers op 7,85 euro. Greenyard was daarmee de grootste daler op de Brusselse beurs.

Een andere grote verliezer was Roularta. De uitgever werd 5,74 procent bijgeknipt tot 19,70 euro.

Bel20

Bij de Bel20-aandelen bleven de verliezen dan weer beperkt. Engie droeg de rode lantaarn met een malus van 0,92 procent bij een slotkoers van 13,40 euro.

Winst was er bij de grote waarden dan weer vooral voor argenx. De biotechwaarde verdapperde 1,07 procent tot 75,90 euro.

Cofinimmo sterkte 0,92 procent aan tot 109,80 euro. Het vastgoedfonds zet zijn investeringen verder. In het Duitse Riesa rondde het de aankoop van een nieuw woonzorgcentrum met zowat 140 bedden af, goed voor een investering van 15 miljoen euro. De verhuring ervan levert een rendement van circa 6 procent op. En in het Nederlandse Oisterwijk geeft Cofinimmo nagenoeg 3 miljoen euro uit voor een eerder aangekondigde aankoop van een eerstelijnsgezondheidscentrum. Ongeveer 70 procent ervan is verhuurd. Een volledige verhuring zou goed zijn voor een rendement van 8 procent.

Ageas hield het op een minieme winst van 0,02 procent bij een slotkoers van 42,94 euro. Het Gerechtshof in Amsterdam keurde de voorgestelde schikking tussen het verzekeringsconcern en de aandeelhouders van zijn voorloper Fortis grotendeels goed. Het bedrijf legt 1,3 miljard euro op tafel voor het verlies dat zowat tien jaar werd geleden leden na wankele communicatie van de toenmalige bedrijfstop.

Brede markt

Op de brede markt veerde Econocom 15,36 procent op tot 2,94 euro. De informaticagroep herstelde daarmee een beetje van de sterke terugval die hij kende sinds de publicatie van tegenvallende resultaten.

Balta deed het eveneens goed. De tapijtenproducent snelde 8,12 procent hoger tot 5,39 euro.