Liefde voor thee en flinke portie lef maakten dat Amanda haar kantoorjob vaarwel zei en nu ruim 3 miljoen per jaar verdient Koen Van De Sype

20u35

Bron: The Sun 1 Facebook, Instagram Economie Het was een enorm risico want ze had een mooie baan in televisiemarketing, maar de Britse Amanda Hamilton (44) besloot het er toch op te wagen. Ze volgde haar passie voor thee, nam ontslag en kocht een tuktuk van waaruit ze infusies aan de man bracht aan pendelaars in Londen. Toen ze op vakantie in India de smaak van chaithee leerde kennen – thee met kruiden – en dat als een van de eersten in haar thuisland introduceerde, besloot ze dat het tijd was om een versnelling hoger te schakelen. Ze zocht op Google het nummer van het hoofdkantoor van warenhuisketen Tesco op en nam haar telefoon.

“Toen er aan de andere kant opgenomen werd, vroeg ik wie me het beste vooruit kon helpen met mijn plan”, gaat de moeder van twee uit Keston in Kent verder. “Ik was een aantal verschillende recepten aan het testen vanuit mijn tuktuk en stuurde iemand van de directie van Tesco een staaltje met wat info. Ik had toen zelfs nog geen merknaam bedacht. De man hield woord en proefde. Korte tijd later mocht ik langs om mijn product voor te stellen en dat deed ik met heel veel passie.”

Toestemming

Dat kwam over en ze kreeg de toestemming om haar chaithee te verdelen in de meer dan 300 vestigingen van de supermarktketen in Groot-Brittannië. Ze had wel maar drie maanden om een merknaam te bedenken en iemand te vinden die de thee op grote schaal kon produceren. (lees hieronder verder)

Facebook

Ze kreeg het voor elkaar en Drink Me Chai was geboren, een thee op basis van poeder dat je kan oplossen in water of melk. Intussen zijn er acht verschillende smaken en kan je haar product kopen in nog meer supermarktketens, zoals Sainsbury’s en Waitrose. Ze levert ook aan een batterij koffieshops en koffieketens in Groot-Brittannië.

Razendsnel

“Het ging opeens razendsnel”, zegt Amanda. “Wat een verschil met de job die ik vroeger deed. Toen verdiende ik een kleine 45.000 euro met het zoeken van geld om BBC-drama’s te financieren. Maar ik voelde me er nooit helemaal op mijn plaats. Tijdens meetings zat ik vaak naar buiten te starten en me af te vragen waarom alles toch zo traag ging. Ik had een promotie in het vooruitzicht, maar toen ik een beetje gespaard had, besloot ik de sprong toch te wagen. Ik had geen ervaring met het maken van thee of retail, maar ik vond altijd de juiste personen om me te helpen.” (lees hieronder verder)

Facebook

Zoals theemengers en –proevers om het product goed te krijgen. En financiële steun in de vorm van een lening en een stille investeerder die ze via haar vader kende. Maar de zaak liet ze helemaal zelf draaien. Elf jaar na de opstart verdient ze meer dan 3 miljoen euro per jaar en dit jaar verwacht ze dat het nog meer zal zijn. “Ik hou echt van mijn job. En ik kan er ook nog eens een andere passie door beleven: reizen. Ik ben intussen al in meer landen geweest dan ik ooit had durven dromen.”

“Mensen vragen me soms of ik niet bang was om zo een grote speler te benaderen toen ik met mijn bedrijf startte”, gaat ze verder. “Waarom? Ik geloofde in mijn product. Als je een goed idee hebt, ga er dan voor en geniet van de rit. Geloof me, je wil niet leven met de spijt dat je het nooit geprobeerd hebt.”