Lidl gaat drie nieuwe winkels openen in Brussel: 65 nieuwe jobs EB

20 februari 2018

10u06

Supermarktketen Lidl opent dit jaar drie nieuwe winkels in Brussel. Twee openen de komende dagen de deuren, een derde in oktober. Samen met een uitbreiding van een bestaande winkel, die vandaag opengaat, gaat het om een investering van 35 miljoen euro, goed voor 65 nieuwe banen.

Lidl wil in België jaarlijks tien nieuwe winkels openen en tien andere renoveren, meldt het Duitse supermarktbedrijf dinsdag in een persbericht.

Vandaag heropent alvast de winkel in Sint-Agatha-Berchem de deuren. Door de uitbreiding gaat het voortaan om de grootste winkel van de keten in het Brussels gewest. Morgen gaat een vierde vestiging in Sint-Jans-Molenbeek open en vrijdag een tweede in Schaarbeek. Voor Molenbeek gaat het om het eerste gemengd project: het project voorziet ook 21 appartementen.

In oktober zal tot slot een winkel de deuren openen in Anderlecht. Hier zijn ook 19 appartementen gepland.

Tegen eind 2020 wil Lidl in heel het land 1.500 nieuwe medewerkers aanwerven.